УПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Перед початком туру в чемпіонаті лідирують "Динамо" та "Олександрія", які мають однакову кількість очок.

2-4 листопада відбудуться матчі дванадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у суботу: "Карпати" приймуть "Лівий Берег", а "Шахтар" поміряється силами з "Чорноморцем".

У неділю "Ворскла" зустрінеться з "Колосом", "Олександрія" прийматиме "Полісся", а "Динамо" зіграє з "Інгульцем".

Завершиться тур у понеділок: "Оболонь" зійдеться з "Вересом", "Кривбас" позмагається з "Рухом", а "Зоря" протистоятиме ЛНЗ.

Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Інгулець" з Youtube-каналу FootballHub буде доступна на нашому сайті.

Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Таблиця УПЛ після 11-го туру

Таблиця УПЛ після 11-го туру / Фото: flashscore.ua

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