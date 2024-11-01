УПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Перед початком туру в чемпіонаті лідирують "Динамо" та "Олександрія", які мають однакову кількість очок.
2-4 листопада відбудуться матчі дванадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у суботу: "Карпати" приймуть "Лівий Берег", а "Шахтар" поміряється силами з "Чорноморцем".
У неділю "Ворскла" зустрінеться з "Колосом", "Олександрія" прийматиме "Полісся", а "Динамо" зіграє з "Інгульцем".
Завершиться тур у понеділок: "Оболонь" зійдеться з "Вересом", "Кривбас" позмагається з "Рухом", а "Зоря" протистоятиме ЛНЗ.
Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Інгулець" з Youtube-каналу FootballHub буде доступна на нашому сайті.
Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|Субота, 2 листопада
|15:30
|КАРПАТИ
|_:_
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|18:00
|ШАХТАР
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|Неділя, 3 листопада
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|КОЛОС
|15:30
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ПОЛІССЯ
|18:00
|ДИНАМО
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|Понеділок, 4 листопада
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ВЕРЕС
|15:30
|КРИВБАС
|_:_
|РУХ
|18:00
|ЗОРЯ
|_:_
|ЛНЗ
Таблиця УПЛ після 11-го туру
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