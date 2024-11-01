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УПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Динамо" / Фото: ФК Динамо Київ

Перед початком туру в чемпіонаті лідирують "Динамо" та "Олександрія", які мають однакову кількість очок.

2-4 листопада відбудуться матчі дванадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у суботу: "Карпати" приймуть "Лівий Берег", а "Шахтар" поміряється силами з "Чорноморцем".

У неділю "Ворскла" зустрінеться з "Колосом", "Олександрія" прийматиме "Полісся", а "Динамо" зіграє з "Інгульцем".

Завершиться тур у понеділок: "Оболонь" зійдеться з "Вересом", "Кривбас" позмагається з "Рухом", а "Зоря" протистоятиме ЛНЗ.

Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Інгулець" з Youtube-каналу FootballHub буде доступна на нашому сайті.

Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
Субота, 2 листопада
15:30 КАРПАТИ Карпати _:_ Лівий Берег ЛІВИЙ БЕРЕГ
18:00 ШАХТАР Шахтар _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
Неділя, 3 листопада
13:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Колос КОЛОС
15:30 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Полісся ПОЛІССЯ
18:00 ДИНАМО Динамо _:_ Інгулець ІНГУЛЕЦЬ
Понеділок, 4 листопада
13:00 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Верес ВЕРЕС
15:30 КРИВБАС Кривбас _:_ Рух РУХ
18:00 ЗОРЯ Зоря _:_ ЛНЗ ЛНЗ

Таблиця УПЛ після 11-го туру

Таблиця УПЛ після 11-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 11-го туру / Фото: flashscore.ua

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