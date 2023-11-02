УПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

"Динамо" зіграє з "Шахтарем", а в поєдинку лідерів чемпіонату зустрінуться "Полісся" та "Кривбас".

3 – 6 листопада відбудуться матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю всеукраїнським футбольним дербі між "Динамо" та "Шахтарем".

На суботу заплановано лише один поєдинок: ЛНЗ прийматиме "Колос".

У неділю "Минай" зійдеться з "Ворсклою", "Чорноморець" зіграє проти "Металіста 1925", а "Зоря" поміряється силами з "Вересом".

Завершиться тур трьома іграми у понеділок. Очну дуель проведуть лідери чемпіонату – "Полісся" та "Кривбас". Також "Дніпро-1" прийме "Олександрію", а "Рух" позмагається проти "Оболоні".

Додамо, що матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Зазначимо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар".

Після 12-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (26 очок). Далі розташувалися "Полісся" (25), "Дніпро-1" (24) та "Шахтар" (21, дві гри в запасі).

Матчі 14-го туру УПЛ відбудуться 10 – 12 листопада.

У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

Таблиця УПЛ після 12-го туру

Таблиця УПЛ після 12-го туру / Фото: flashscore.ua

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