УПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

"Динамо" зіграє з "Шахтарем", а в поєдинку лідерів чемпіонату зустрінуться "Полісся" та "Кривбас".
3 – 6 листопада відбудуться матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру розпочнеться у п'ятницю всеукраїнським футбольним дербі між "Динамо" та "Шахтарем".
На суботу заплановано лише один поєдинок: ЛНЗ прийматиме "Колос".
У неділю "Минай" зійдеться з "Ворсклою", "Чорноморець" зіграє проти "Металіста 1925", а "Зоря" поміряється силами з "Вересом".
Завершиться тур трьома іграми у понеділок. Очну дуель проведуть лідери чемпіонату – "Полісся" та "Кривбас". Також "Дніпро-1" прийме "Олександрію", а "Рух" позмагається проти "Оболоні".
Додамо, що матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Зазначимо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар".
- Після 12-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (26 очок). Далі розташувалися "Полісся" (25), "Дніпро-1" (24) та "Шахтар" (21, дві гри в запасі).
- Матчі 14-го туру УПЛ відбудуться 10 – 12 листопада.
- У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|П'ятниця, 3 листопада
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|ШАХТАР
|Субота, 4 листопада
|13:00
|ЛНЗ
|_:_
|КОЛОС
|Неділя, 5 листопада
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:00
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|17:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ЗОРЯ
|Понеділок, 6 листопада
|15:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|КРИВБАС
|17:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|19:00
|РУХ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
Таблиця УПЛ після 12-го туру
Читайте також:
Динамо – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч УПЛ
"Дніпро-1" у перенесеному матчі розібрався з "Рухом" і піднявся до топ-3 УПЛ (відео)
Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/4 фіналу