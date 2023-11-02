Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

УПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
187
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
УПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

"Динамо" – "Шахтар" / Фото: ФК Шахтар

"Динамо" зіграє з "Шахтарем", а в поєдинку лідерів чемпіонату зустрінуться "Полісся" та "Кривбас".

3 – 6 листопада відбудуться матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю всеукраїнським футбольним дербі між "Динамо" та "Шахтарем".

На суботу заплановано лише один поєдинок: ЛНЗ прийматиме "Колос".

У неділю "Минай" зійдеться з "Ворсклою", "Чорноморець" зіграє проти "Металіста 1925", а "Зоря" поміряється силами з "Вересом".

Завершиться тур трьома іграми у понеділок. Очну дуель проведуть лідери чемпіонату – "Полісся" та "Кривбас". Також "Дніпро-1" прийме "Олександрію", а "Рух" позмагається проти "Оболоні".

Додамо, що матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Зазначимо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар".

  • Після 12-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (26 очок). Далі розташувалися "Полісся" (25), "Дніпро-1" (24) та "Шахтар" (21, дві гри в запасі).
  • Матчі 14-го туру УПЛ відбудуться 10 – 12 листопада.
  • У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
  • Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
П'ятниця, 3 листопада
17:00 ДИНАМО Динамо _:_ Шахтар ШАХТАР
Субота, 4 листопада
13:00 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Колос КОЛОС
Неділя, 5 листопада
13:00 МИНАЙ Минай _:_ Ворскла ВОРСКЛА
15:00 МЕТАЛІСТ 1925 Металіст 1925 _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
17:00 ВЕРЕС Верес _:_ Зоря ЗОРЯ
Понеділок, 6 листопада
15:00 ПОЛІССЯ Полісся _:_ Кривбас КРИВБАС
17:00 ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
19:00 РУХ Рух _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ

Таблиця УПЛ після 12-го туру

Таблиця УПЛ після 12-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 12-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Динамо – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч УПЛ

"Дніпро-1" у перенесеному матчі розібрався з "Рухом" і піднявся до топ-3 УПЛ (відео)

Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
187
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація