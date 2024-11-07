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УПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Полісся" – "Динамо" / Фото: ФК Динамо Київ

У центральному поєдинку туру "Динамо" прийматиме "Полісся".

8-10 листопада відбудуться матчі тринадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю: "Чорноморець" прийме "Ворсклу", а "Лівий Берег" на своєму полі позмагається з "Інгульцем".

 У суботу ЛНЗ вдома зіграє проти "Оболоні", "Олександрія" прийматиме "Карпати", а "Кривбас" завітає в гості до "Колоса".

Завершиться тур у неділю: "Верес" у рідних стінах зустрінеться з "Рухом", "Шахтар" поміряється силами із "Зорею", а в центральному поєдинку сильнішого визначатимуть "Динамо" та "Полісся".

Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Полісся" з Youtube-каналу FootballHub буде доступна на нашому сайті.

Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
П'ятниця, 8 листопада
15:30 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Ворскла ВОРСКЛА
18:00 ЛІВИЙ БЕРЕГ Лівий Берег _:_ Інгулець ІНГУЛЕЦЬ
Субота, 9 листопада
13:00 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
15:30 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Карпати КАРПАТИ
18:00 КОЛОС Колос _:_ Кривбас КРИВБАС
Неділя, 10 листопада
13:00 ВЕРЕС Верес _:_ Рух РУХ
15:30 ШАХТАР Шахтар _:_ Зоря ЗОРЯ
18:00 ДИНАМО Динамо _:_ Полісся ПОЛІССЯ

Таблиця УПЛ після 12-го туру

Таблиця УПЛ після 12-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 12-го туру / Фото: flashscore.ua

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