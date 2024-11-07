УПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

8-10 листопада відбудуться матчі тринадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю: "Чорноморець" прийме "Ворсклу", а "Лівий Берег" на своєму полі позмагається з "Інгульцем".

У суботу ЛНЗ вдома зіграє проти "Оболоні", "Олександрія" прийматиме "Карпати", а "Кривбас" завітає в гості до "Колоса".

Завершиться тур у неділю: "Верес" у рідних стінах зустрінеться з "Рухом", "Шахтар" поміряється силами із "Зорею", а в центральному поєдинку сильнішого визначатимуть "Динамо" та "Полісся".

Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Полісся" з Youtube-каналу FootballHub буде доступна на нашому сайті.

Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Таблиця УПЛ після 12-го туру

Таблиця УПЛ після 12-го туру / Фото: flashscore.ua

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