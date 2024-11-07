УПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Динамо" прийматиме "Полісся".
8-10 листопада відбудуться матчі тринадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю: "Чорноморець" прийме "Ворсклу", а "Лівий Берег" на своєму полі позмагається з "Інгульцем".
У суботу ЛНЗ вдома зіграє проти "Оболоні", "Олександрія" прийматиме "Карпати", а "Кривбас" завітає в гості до "Колоса".
Завершиться тур у неділю: "Верес" у рідних стінах зустрінеться з "Рухом", "Шахтар" поміряється силами із "Зорею", а в центральному поєдинку сильнішого визначатимуть "Динамо" та "Полісся".
Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Полісся" з Youtube-каналу FootballHub буде доступна на нашому сайті.
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|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
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|П'ятниця, 8 листопада
|15:30
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ВОРСКЛА
|18:00
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|Субота, 9 листопада
|13:00
|ЛНЗ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|15:30
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|КАРПАТИ
|18:00
|КОЛОС
|_:_
|КРИВБАС
|Неділя, 10 листопада
|13:00
|ВЕРЕС
|_:_
|РУХ
|15:30
|ШАХТАР
|_:_
|ЗОРЯ
|18:00
|ДИНАМО
|_:_
|ПОЛІССЯ
Таблиця УПЛ після 12-го туру
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