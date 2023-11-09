УПЛ: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

У центральних поєдинках цього туру "Кривбас" прийматиме "Динамо", а "Шахтар" зійдеться з "Дніпром-1".
10 – 12 листопада відбудуться матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру розпочнеться у п'ятницю грою між "Колосом" і "Минаєм".
У суботу "Оболонь" зустрінеться з "Ворсклою", "Полісся" прийме "Металіст 1925", а "Олександрія" поміряється силами з "Вересом".
Завершиться тур чотирма поєдинками в неділю. "Кривбас" прийматиме "Динамо", яке після відставки Мірчі Луческу очолив Олександр Шовковський. Крім того, "Зоря" побореться проти ЛНЗ, "Чорноморець" зійдеться з "Рухом", а "Шахтар" після сенсаційної перемоги над "Барселоною" в Лізі чемпіонів зіграє з "Дніпром-1".
Додамо, що матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Зазначимо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Зоря" – ЛНЗ.
- Після 13-го туру таблицю УПЛ очолюють "Кривбас" і "Дніпро-1" (по 27 очок). Далі йдуть "Полісся" (26) та "Шахтар" (24, дві гри в запасі).
- Матчі 15-го туру УПЛ відбудуться після міжнародної паузи, 24 – 27 листопада.
- У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|П'ятниця, 10 листопада
|17:00
|КОЛОС
|_:_
|МИНАЙ
|Субота, 11 листопада
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|17:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ВЕРЕС
|Неділя, 12 листопада
|13:00
|КРИВБАС
|_:_
|ДИНАМО
|14:00
|ЗОРЯ
|_:_
|ЛНЗ
|17:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|РУХ
|19:00
|ШАХТАР
|_:_
|ДНІПРО-1
Таблиця УПЛ після 13-го туру
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