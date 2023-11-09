УПЛ: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

У центральних поєдинках цього туру "Кривбас" прийматиме "Динамо", а "Шахтар" зійдеться з "Дніпром-1".

10 – 12 листопада відбудуться матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю грою між "Колосом" і "Минаєм".

У суботу "Оболонь" зустрінеться з "Ворсклою", "Полісся" прийме "Металіст 1925", а "Олександрія" поміряється силами з "Вересом".

Завершиться тур чотирма поєдинками в неділю. "Кривбас" прийматиме "Динамо", яке після відставки Мірчі Луческу очолив Олександр Шовковський. Крім того, "Зоря" побореться проти ЛНЗ, "Чорноморець" зійдеться з "Рухом", а "Шахтар" після сенсаційної перемоги над "Барселоною" в Лізі чемпіонів зіграє з "Дніпром-1".

Додамо, що матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Зазначимо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Зоря" – ЛНЗ.

Після 13-го туру таблицю УПЛ очолюють "Кривбас" і "Дніпро-1" (по 27 очок). Далі йдуть "Полісся" (26) та "Шахтар" (24, дві гри в запасі).

Матчі 15-го туру УПЛ відбудуться після міжнародної паузи, 24 – 27 листопада.

У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

Таблиця УПЛ після 13-го туру

Таблиця УПЛ після 13-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Черговий зашквар від УЄФА: збірну України змушують грати спаринг перед вирішальним матчем з Італією

Ліга чемпіонів: результати матчів 4-го туру групового етапу

Збірна України оприлюднила заявку на вирішальний матч відбору Євро-2024 проти Італії