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УПЛ: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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185
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УПЛ: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Олександр Шовковський / Фото: ФК Динамо Київ

У центральних поєдинках цього туру "Кривбас" прийматиме "Динамо", а "Шахтар" зійдеться з "Дніпром-1".

10 – 12 листопада відбудуться матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю грою між "Колосом" і "Минаєм".

У суботу "Оболонь" зустрінеться з "Ворсклою", "Полісся" прийме "Металіст 1925", а "Олександрія" поміряється силами з "Вересом".

Завершиться тур чотирма поєдинками в неділю. "Кривбас" прийматиме "Динамо", яке після відставки Мірчі Луческу очолив Олександр Шовковський. Крім того, "Зоря" побореться проти ЛНЗ, "Чорноморець" зійдеться з "Рухом", а "Шахтар" після сенсаційної перемоги над "Барселоною" в Лізі чемпіонів зіграє з "Дніпром-1".

Додамо, що матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Зазначимо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Зоря" – ЛНЗ.

  • Після 13-го туру таблицю УПЛ очолюють "Кривбас" і "Дніпро-1" (по 27 очок). Далі йдуть "Полісся" (26) та "Шахтар" (24, дві гри в запасі).
  • Матчі 15-го туру УПЛ відбудуться після міжнародної паузи, 24 – 27 листопада.
  • У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
  • Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
П'ятниця, 10 листопада
17:00 КОЛОС Колос _:_ Минай МИНАЙ
Субота, 11 листопада
13:00 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Ворскла ВОРСКЛА
15:00 ПОЛІССЯ Полісся _:_ Металіст 1925 МЕТАЛІСТ 1925
17:00 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Верес ВЕРЕС
Неділя, 12 листопада
13:00 КРИВБАС Кривбас _:_ Динамо ДИНАМО
14:00 ЗОРЯ Зоря _:_ ЛНЗ ЛНЗ
17:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Рух РУХ
19:00 ШАХТАР Шахтар _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1

Таблиця УПЛ після 13-го туру

Таблиця УПЛ після 13-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 13-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
185
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