УПЛ: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Поточними лідерами чемпіонату є "Динамо" та "Олександрія", які випереджають "Шахтар" на 6 очок.

22-25 листопада відбудуться матчі чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Карпати" прийматимуть "Колос".

У суботу "Ворскла" на своєму полі зіграє проти ЛНЗ, "Динамо" вдома позмагається з "Чорноморцем", а "Шахтар" зустрінеться з "Інгульцем".

В неділю "Кривбас" завітає у гості до "Оболоні", "Олександрія" на виїзді зійдеться з "Вересом", а "Рух" у рідних стінах протистоятиме "Лівому Берегу".

Завершиться тур у понеділок: "Полісся" в домашньому матчі намагатиметься подужати "Зорю".

Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Чорноморець" з Youtube-каналу FootballHub буде доступна на нашому сайті.

Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Таблиця УПЛ після 13-го туру

Таблиця УПЛ після 13-го туру / Фото: flashscore.ua

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