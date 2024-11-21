Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

УПЛ: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Динамо" / Фото: ФК Динамо Київ

Поточними лідерами чемпіонату є "Динамо" та "Олександрія", які випереджають "Шахтар" на 6 очок.

22-25 листопада відбудуться матчі чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Карпати" прийматимуть "Колос".

У суботу "Ворскла" на своєму полі зіграє проти ЛНЗ, "Динамо" вдома позмагається з "Чорноморцем", а "Шахтар" зустрінеться з "Інгульцем".

В неділю "Кривбас" завітає у гості до "Оболоні", "Олександрія" на виїзді зійдеться з "Вересом", а "Рух" у рідних стінах протистоятиме "Лівому Берегу".

Завершиться тур у понеділок: "Полісся" в домашньому матчі намагатиметься подужати "Зорю".

Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Чорноморець" з Youtube-каналу FootballHub буде доступна на нашому сайті.

Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
П'ятниця, 22 листопада
18:00 КАРПАТИ Карпати _:_ Колос КОЛОС
Субота, 23 листопада
13:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ ЛНЗ ЛНЗ
15:30 ДИНАМО Динамо _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
18:00 ШАХТАР Шахтар _:_ Інгулець ІНГУЛЕЦЬ
Неділя, 24 листопада
13:00 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Кривбас КРИВБАС
15:30 ВЕРЕС Верес _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
18:00 РУХ Рух _:_ Лівий Берег ЛІВИЙ БЕРЕГ
Понеділок, 25 листопада
18:00 ПОЛІССЯ Полісся _:_ Зоря ЗОРЯ

Таблиця УПЛ після 13-го туру

Таблиця УПЛ після 13-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 13-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Збірна України зіграє у плейоф за вихід до елітного дивізіону Ліги націй: коли жеребкування та матчі

Ребров прокоментував перемогу України над Албанією та вихід до плейоф за путівку до еліти Ліги націй

Збірна України перемогла Албанію та вийшла до плейоф за путівку до еліти Ліги націй (відео)

Повʼязані теми:

Наступна публікація