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УПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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129
Час на прочитання
2 хв
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УПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

ФК "Полісся" / Фото: facebook.com/fcpolissya

У центральному поєдинку туру "Шахтар" зіграє проти "Полісся".

24 – 27 листопада відбудуться матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю одразу центральним матчем, у якому "Шахтар" зустрінеться з "Поліссям".

У суботу "Кривбас" на виїзді зіграє з "Минаєм", "Верес" прийме "Металіст 1925", а "Ворскла" вдома протистоятиме ЛНЗ.

В неділю "Олександрія" на своєму полі позмагається проти "Оболоні", а "Динамо" під керівництвом Олександра Шовковського прийматиме "Рух". На понеділок винесено матч "Дніпра-1" з "Чорноморцем".

Поєдинок між "Колосом" і "Зорею" було перенесено через зустріч луганців у Лізі конференцій  з "Маккабі" Тель-Авів, яка відбудеться у суботу, 25 листопада.

Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Зазначимо, що на нашому сайті будуть доступні онлайн-відеотрансляції матчів "Динамо" – "Рух" і "Дніпро-1" – "Чорноморець".

  • Після 14-го туру таблицю УПЛ очолює "Дніпро-1" (30 очок). На другому місці йде "Полісся" (29), на третій позиції перебуває "Кривбас" (27). Четверту сходинку посідає "Шахтар" (24), який має дві гри в запасі.
  • Матчі 16-го туру УПЛ відбудуться 1 – 4 грудня.
  • У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 11 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого (базова дата).
  • Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
П'ятниця, 24 листопада
19:00 ШАХТАР Шахтар _:_ Полісся ПОЛІССЯ
Субота, 25 листопада
13:00 МИНАЙ Минай _:_ Кривбас КРИВБАС
15:00 ВЕРЕС Верес _:_ Металіст 1925 МЕТАЛІСТ 1925
17:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ ЛНЗ ЛНЗ
Неділя, 26 листопада
15:00 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
17:00 ДИНАМО Динамо _:_ Рух РУХ
Понеділок, 27 листопада
17:00 ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
Перенесено
  КОЛОС Колос _:_ Зоря ЗОРЯ

Таблиця УПЛ після 14-го туру

Таблиця УПЛ після 14-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 14-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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