УПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

У центральному поєдинку туру "Шахтар" зіграє проти "Полісся".
24 – 27 листопада відбудуться матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру розпочнеться у п'ятницю одразу центральним матчем, у якому "Шахтар" зустрінеться з "Поліссям".
У суботу "Кривбас" на виїзді зіграє з "Минаєм", "Верес" прийме "Металіст 1925", а "Ворскла" вдома протистоятиме ЛНЗ.
В неділю "Олександрія" на своєму полі позмагається проти "Оболоні", а "Динамо" під керівництвом Олександра Шовковського прийматиме "Рух". На понеділок винесено матч "Дніпра-1" з "Чорноморцем".
Поєдинок між "Колосом" і "Зорею" було перенесено через зустріч луганців у Лізі конференцій з "Маккабі" Тель-Авів, яка відбудеться у суботу, 25 листопада.
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Зазначимо, що на нашому сайті будуть доступні онлайн-відеотрансляції матчів "Динамо" – "Рух" і "Дніпро-1" – "Чорноморець".
- Після 14-го туру таблицю УПЛ очолює "Дніпро-1" (30 очок). На другому місці йде "Полісся" (29), на третій позиції перебуває "Кривбас" (27). Четверту сходинку посідає "Шахтар" (24), який має дві гри в запасі.
- Матчі 16-го туру УПЛ відбудуться 1 – 4 грудня.
- У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 11 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого (базова дата).
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|П'ятниця, 24 листопада
|19:00
|ШАХТАР
|_:_
|ПОЛІССЯ
|Субота, 25 листопада
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|КРИВБАС
|15:00
|ВЕРЕС
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|17:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ЛНЗ
|Неділя, 26 листопада
|15:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|РУХ
|Понеділок, 27 листопада
|17:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|Перенесено
|КОЛОС
|_:_
|ЗОРЯ
Таблиця УПЛ після 14-го туру
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