УПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

У центральному поєдинку туру "Шахтар" зіграє проти "Полісся".

24 – 27 листопада відбудуться матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю одразу центральним матчем, у якому "Шахтар" зустрінеться з "Поліссям".

У суботу "Кривбас" на виїзді зіграє з "Минаєм", "Верес" прийме "Металіст 1925", а "Ворскла" вдома протистоятиме ЛНЗ.

В неділю "Олександрія" на своєму полі позмагається проти "Оболоні", а "Динамо" під керівництвом Олександра Шовковського прийматиме "Рух". На понеділок винесено матч "Дніпра-1" з "Чорноморцем".

Поєдинок між "Колосом" і "Зорею" було перенесено через зустріч луганців у Лізі конференцій з "Маккабі" Тель-Авів, яка відбудеться у суботу, 25 листопада.

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Після 14-го туру таблицю УПЛ очолює "Дніпро-1" (30 очок). На другому місці йде "Полісся" (29), на третій позиції перебуває "Кривбас" (27). Четверту сходинку посідає "Шахтар" (24), який має дві гри в запасі.

Матчі 16-го туру УПЛ відбудуться 1 – 4 грудня.

У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 11 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого (базова дата).

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

Таблиця УПЛ після 14-го туру

Таблиця УПЛ після 14-го туру / Фото: flashscore.ua

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