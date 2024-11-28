УПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Наразі у чемпіонаті лідирує "Динамо", випереджаючи на два очки "Олександрію".
Від 29 листопада до 2 грудня відбудуться матчі п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Ворскла" зустрінеться з з "Інгульцем".
У суботу ЛНЗ прийме "Верес", "Кривбас" зійдеться з "Поліссям", а "Лівий Берег" зіграє проти "Оболоні".
В неділю "Олександрія" позмагається з "Чорноморцем", "Динамо" завітає в гості до "Колоса", а "Шахтар" побореться з "Рухом".
Завершиться тур у понеділок грою між "Зорею" та "Карпатами".
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|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
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|П'ятниця, 29 листопада
|15:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|Субота, 30 листопада
|13:00
|ЛНЗ
|_:_
|ВЕРЕС
|15:30
|КРИВБАС
|_:_
|ПОЛІССЯ
|18:00
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|Неділя, 1 грудня
|13:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|15:30
|КОЛОС
|_:_
|ДИНАМО
|18:00
|ШАХТАР
|_:_
|РУХ
|Понеділок, 2 грудня
|18:00
|ЗОРЯ
|_:_
|КАРПАТИ
Таблиця УПЛ після 14-го туру
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