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УПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського / Фото: ФК Динамо Київ

Наразі у чемпіонаті лідирує "Динамо", випереджаючи на два очки "Олександрію".

Від 29 листопада до 2 грудня відбудуться матчі п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Ворскла" зустрінеться з з "Інгульцем".

У суботу ЛНЗ прийме "Верес", "Кривбас" зійдеться з "Поліссям", а "Лівий Берег" зіграє проти "Оболоні".

В неділю "Олександрія" позмагається з "Чорноморцем", "Динамо" завітає в гості до "Колоса", а "Шахтар" побореться з "Рухом".

Завершиться тур у понеділок грою між "Зорею" та "Карпатами".

Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
П'ятниця, 29 листопада
15:30 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Інгулець ІНГУЛЕЦЬ
Субота, 30 листопада
13:00 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Верес ВЕРЕС
15:30 КРИВБАС Кривбас _:_ Полісся ПОЛІССЯ
18:00 ЛІВИЙ БЕРЕГ Лівий Берег _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
Неділя, 1 грудня
13:00 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
15:30 КОЛОС Колос _:_ Динамо ДИНАМО
18:00 ШАХТАР Шахтар _:_ Рух РУХ
Понеділок, 2 грудня
18:00 ЗОРЯ Зоря _:_ Карпати КАРПАТИ

Таблиця УПЛ після 14-го туру

Таблиця УПЛ після 14-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 14-го туру / Фото: flashscore.ua

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