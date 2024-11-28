УПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Наразі у чемпіонаті лідирує "Динамо", випереджаючи на два очки "Олександрію".

Від 29 листопада до 2 грудня відбудуться матчі п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Ворскла" зустрінеться з з "Інгульцем".

У суботу ЛНЗ прийме "Верес", "Кривбас" зійдеться з "Поліссям", а "Лівий Берег" зіграє проти "Оболоні".

В неділю "Олександрія" позмагається з "Чорноморцем", "Динамо" завітає в гості до "Колоса", а "Шахтар" побореться з "Рухом".

Завершиться тур у понеділок грою між "Зорею" та "Карпатами".

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Таблиця УПЛ після 14-го туру

Таблиця УПЛ після 14-го туру / Фото: flashscore.ua

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