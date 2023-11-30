УПЛ: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Поєдинок за участю лідера чемпіонату "Дніпра-1" можна буде подивитися на нашому сайті.

1 – 4 грудня відбудуться матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Полісся" на своєму полі зустрінеться з "Вересом".

У суботу "Колос" зіграє проти "Оболоні", "Кривбас" прийматиме "Олександрію", а "Дніпро-1" позмагається з "Ворсклою". На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Дніпро-1" – "Ворскла".

У неділю "Динамо" на виїзді зійдеться з "Минаєм", "Чорноморець" прийме ЛНЗ, а "Шахтар", який посеред тижня обіграв "Антверпен" у Лізі чемпіонів і гарантував собі єврокубкову весну, поміряється силами з "Металістом 1925".

Завершиться тур у понеділок грою між "Зорею" та "Рухом". Онлайн-відеотрансляцію матчу "Зоря" – "Рух" також дивіться у нас на сайті.

До слова, матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 15-го туру таблицю УПЛ очолює "Дніпро-1" (33 очки). Далі розташувалися "Кривбас" і "Полісся" (по 30 балів). Четверту сходинку посідає "Шахтар" (25 пунктів), який має дві гри в запасі.

Матчі 17-го туру УПЛ відбудуться 8 – 11 грудня. Ними закінчиться перша частина чемпіонату. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого (базова дата).

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

Таблиця УПЛ після 15-го туру

Таблиця УПЛ після 15-го туру / Фото: flashscore.ua

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