УПЛ: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Поєдинок за участю лідера чемпіонату "Дніпра-1" можна буде подивитися на нашому сайті.
1 – 4 грудня відбудуться матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Полісся" на своєму полі зустрінеться з "Вересом".
У суботу "Колос" зіграє проти "Оболоні", "Кривбас" прийматиме "Олександрію", а "Дніпро-1" позмагається з "Ворсклою". На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Дніпро-1" – "Ворскла".
У неділю "Динамо" на виїзді зійдеться з "Минаєм", "Чорноморець" прийме ЛНЗ, а "Шахтар", який посеред тижня обіграв "Антверпен" у Лізі чемпіонів і гарантував собі єврокубкову весну, поміряється силами з "Металістом 1925".
Завершиться тур у понеділок грою між "Зорею" та "Рухом". Онлайн-відеотрансляцію матчу "Зоря" – "Рух" також дивіться у нас на сайті.
До слова, матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
- Після 15-го туру таблицю УПЛ очолює "Дніпро-1" (33 очки). Далі розташувалися "Кривбас" і "Полісся" (по 30 балів). Четверту сходинку посідає "Шахтар" (25 пунктів), який має дві гри в запасі.
- Матчі 17-го туру УПЛ відбудуться 8 – 11 грудня. Ними закінчиться перша частина чемпіонату. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого (базова дата).
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
|П'ятниця, 1 грудня
|17:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|ВЕРЕС
|Субота, 2 грудня
|13:00
|КОЛОС
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|15:00
|КРИВБАС
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|17:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|ВОРСКЛА
|Неділя, 3 грудня
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ДИНАМО
|15:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ЛНЗ
|17:00
|ШАХТАР
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|Понеділок, 4 грудня
|13:00
|ЗОРЯ
|_:_
|РУХ
Таблиця УПЛ після 15-го туру
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