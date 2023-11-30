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УПЛ: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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144
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2 хв
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УПЛ: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Дніпро-1" / Фото: СК Дніпро-1

Поєдинок за участю лідера чемпіонату "Дніпра-1" можна буде подивитися на нашому сайті.

1 – 4 грудня відбудуться матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Полісся" на своєму полі зустрінеться з "Вересом".

У суботу "Колос" зіграє проти "Оболоні", "Кривбас" прийматиме "Олександрію", а "Дніпро-1" позмагається з "Ворсклою". На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Дніпро-1" – "Ворскла".

У неділю "Динамо" на виїзді зійдеться з "Минаєм", "Чорноморець" прийме ЛНЗ, а "Шахтар", який посеред тижня обіграв "Антверпен" у Лізі чемпіонів і гарантував собі єврокубкову весну, поміряється силами з "Металістом 1925". 

Завершиться тур у понеділок грою між "Зорею" та "Рухом". Онлайн-відеотрансляцію матчу "Зоря" – "Рух" також дивіться у нас на сайті.

До слова, матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 15-го туру таблицю УПЛ очолює "Дніпро-1" (33 очки). Далі розташувалися "Кривбас" і "Полісся" (по 30 балів). Четверту сходинку посідає "Шахтар" (25 пунктів), який має дві гри в запасі.
  • Матчі 17-го туру УПЛ відбудуться 8 – 11 грудня. Ними закінчиться перша частина чемпіонату. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого (базова дата).
  • Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
П'ятниця, 1 грудня
17:00 ПОЛІССЯ Полісся _:_ Верес ВЕРЕС
Субота, 2 грудня
13:00 КОЛОС Колос _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
15:00 КРИВБАС Кривбас _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
17:00 ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ Ворскла ВОРСКЛА
Неділя, 3 грудня
13:00 МИНАЙ Минай _:_ Динамо ДИНАМО
15:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ ЛНЗ ЛНЗ
17:00 ШАХТАР Шахтар _:_ Металіст 1925 МЕТАЛІСТ 1925
Понеділок, 4 грудня
13:00 ЗОРЯ Зоря _:_ Рух РУХ

Таблиця УПЛ після 15-го туру

Таблиця УПЛ після 15-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 15-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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