УПЛ: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Лідери чемпіонату "Динамо" та "Олександрія" проведуть другий поспіль очний поєдинок.
5-9 грудня відбудуться матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у четвер поєдинком, у якому чинний чемпіон "Шахтар" позмагається з "Ворсклою".
Продовжиться тур у суботу: "Лівий Берег" прийме ЛНЗ, "Кривбас" гостюватиме у "Чорноморця", а "Карпати" вдома зустрінуться з "Вересом".
У неділю "Зоря" зійдеться з "Інгульцем", "Колос" на своєму стадіоні зіграє проти "Оболоні", а в центральному матчі туру в Києві сильнішого визначатимуть лідери чемпіонату "Динамо" та "Олександрія".
Зазначимо, що цього тижня "Динамо" та "Олександрія" вже зустрічалися в перенесеному матчі 1-го туру УПЛ і не визначили переможця (0:0) у поєдинку, який відбувся на стадіоні "Ніка" в Олександрії.
Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Олександрія" з Youtube-каналу FootballHub буде доступна на нашому сайті. Поєдинок також покажуть телеканали 2+2 і UPL.TV.
Завершиться тур у понеділок грою між "Поліссям" і "Рухом".
Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
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|Четвер, 5 грудня
|18:00
|ШАХТАР
|_:_
|ВОРСКЛА
|Субота, 7 грудня
|13:00
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|_:_
|ЛНЗ
|15:30
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|КРИВБАС
|18:00
|КАРПАТИ
|_:_
|ВЕРЕС
|Неділя, 8 грудня
|13:00
|ІНГУЛЕЦЬ
|_:_
|ЗОРЯ
|15:30
|КОЛОС
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|18:00
|ДИНАМО
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|Понеділок, 9 грудня
|18:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|РУХ
Таблиця УПЛ після 15-го туру
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