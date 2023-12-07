Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

УПЛ: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
276
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
УПЛ: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

УПЛ / Фото: ФК Шахтар

Після цих поєдинків вітчизняна футбольна першість вирушить на зимову паузу.

8 – 11 грудня відбудуться матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю: "Полісся" прийматиме "Дніпро-1", а "Шахтар" зустрінеться з "Вересом".

На суботу винесено єдиний поєдинок: "Кривбас" на своєму полі зіграє із "Зорею".

У неділю "Ворскла" поміряється силами з "Рухом", а "Чорноморець" прийме "Колос".

Завершиться тур у понеділок матчами "Металіст 1925" – "Олександрія" та "Динамо" – "Оболонь", онлайн-відеотрансляція якого буде доступна на нашому сайті.

Зазначимо, що поєдинок ЛНЗ – "Минай" було перенесено на пізніший термін.

Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 16-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (33 очки), який випереджає "Дніпро-1" (33 пункти) за додатковими показниками. На третьому місці – "Полісся" (31 бал). Четверту сходинку посідає "Шахтар" (28 очок + дві гри в запасі). П'ятим йде "Динамо" (25 балів + три поєдинки в запасі).
  • Матчами 17-го туру УПЛ закінчиться перша частина чемпіонату. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого (базова дата).
  • Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
П'ятниця, 8 грудня
15:00 ПОЛІССЯ Полісся _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
17:00 ШАХТАР Шахтар _:_ Верес ВЕРЕС
Субота, 9 грудня
15:00 КРИВБАС Кривбас _:_ Зоря ЗОРЯ
Неділя, 10 грудня
13:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Рух РУХ
15:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Колос КОЛОС
Понеділок, 11 грудня
14:00 МЕТАЛІСТ 1925 Металіст 1925 _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
15:00 ДИНАМО Динамо _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
Перенесено
  ЛНЗ ЛНЗ _:_ Минай МИНАЙ

Таблиця УПЛ після 16-го туру

Таблиця УПЛ після 16-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 16-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Шість голів та вилучення: "Динамо" здолало "Металіст 1925" у перенесеному матчі УПЛ (відео)

Серія А: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
276
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація