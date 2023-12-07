УПЛ: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Після цих поєдинків вітчизняна футбольна першість вирушить на зимову паузу.

8 – 11 грудня відбудуться матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю: "Полісся" прийматиме "Дніпро-1", а "Шахтар" зустрінеться з "Вересом".

На суботу винесено єдиний поєдинок: "Кривбас" на своєму полі зіграє із "Зорею".

У неділю "Ворскла" поміряється силами з "Рухом", а "Чорноморець" прийме "Колос".

Завершиться тур у понеділок матчами "Металіст 1925" – "Олександрія" та "Динамо" – "Оболонь", онлайн-відеотрансляція якого буде доступна на нашому сайті.

Зазначимо, що поєдинок ЛНЗ – "Минай" було перенесено на пізніший термін.

Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 16-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (33 очки), який випереджає "Дніпро-1" (33 пункти) за додатковими показниками. На третьому місці – "Полісся" (31 бал). Четверту сходинку посідає "Шахтар" (28 очок + дві гри в запасі). П'ятим йде "Динамо" (25 балів + три поєдинки в запасі).

Матчами 17-го туру УПЛ закінчиться перша частина чемпіонату. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого (базова дата).

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

Таблиця УПЛ після 16-го туру

Таблиця УПЛ після 16-го туру / Фото: flashscore.ua

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