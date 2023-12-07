УПЛ: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Після цих поєдинків вітчизняна футбольна першість вирушить на зимову паузу.
8 – 11 грудня відбудуться матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру розпочнеться у п'ятницю: "Полісся" прийматиме "Дніпро-1", а "Шахтар" зустрінеться з "Вересом".
На суботу винесено єдиний поєдинок: "Кривбас" на своєму полі зіграє із "Зорею".
У неділю "Ворскла" поміряється силами з "Рухом", а "Чорноморець" прийме "Колос".
Завершиться тур у понеділок матчами "Металіст 1925" – "Олександрія" та "Динамо" – "Оболонь", онлайн-відеотрансляція якого буде доступна на нашому сайті.
Зазначимо, що поєдинок ЛНЗ – "Минай" було перенесено на пізніший термін.
Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
- Після 16-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (33 очки), який випереджає "Дніпро-1" (33 пункти) за додатковими показниками. На третьому місці – "Полісся" (31 бал). Четверту сходинку посідає "Шахтар" (28 очок + дві гри в запасі). П'ятим йде "Динамо" (25 балів + три поєдинки в запасі).
- Матчами 17-го туру УПЛ закінчиться перша частина чемпіонату. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого (базова дата).
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
|П'ятниця, 8 грудня
|15:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|ДНІПРО-1
|17:00
|ШАХТАР
|_:_
|ВЕРЕС
|Субота, 9 грудня
|15:00
|КРИВБАС
|_:_
|ЗОРЯ
|Неділя, 10 грудня
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|РУХ
|15:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|КОЛОС
|Понеділок, 11 грудня
|14:00
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|15:00
|ДИНАМО
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|Перенесено
|ЛНЗ
|_:_
|МИНАЙ
Таблиця УПЛ після 16-го туру
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