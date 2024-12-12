УПЛ: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Цей тур стане останнім перед зимовою паузою.
13-16 грудня відбудуться матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Ворсклою" та "Лівим Берегом".
У суботу "Олександрія" прийме ЛНЗ, "Кривбас" зустрінеться з "Карпатами", а "Зоря" позмагається з "Чорноморцем".
В неділю "Інгулець" зіграє з "Колосом", "Рух" прийматиме "Оболонь", а "Шахтар" завітає у гості до "Полісся".
Завершиться тур у понеділок, коли "Динамо" на своєму полі поміряється силами з "Вересом".
Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Верес" з Youtube-каналу FootballHub буде доступна на нашому сайті. Гру також покажуть телеканали 2+2 і UPL.TV.
Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
За підсумками 16-го туру таблицю УПЛ одноосібно очолює "Динамо" (40 очок). На другому місці йде "Олександрія" (37 балів). Третю позицію посідає "Шахтар" (33 пункти), який має матч у запасі.
Зазначимо, що після матчів 17-го туру УПЛ вирушить на зимову паузу. Поєдинки 18-го туру елітного дивізіону чемпіонату України відбудуться вже 2025 року (базова дата – 22 лютого).
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
17 ТУР
|П'ятниця, 13 грудня
|15:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|Субота, 14 грудня
|13:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ЛНЗ
|15:30
|КРИВБАС
|_:_
|КАРПАТИ
|18:00
|ЗОРЯ
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|Неділя, 15 грудня
|13:00
|ІНГУЛЕЦЬ
|_:_
|КОЛОС
|15:30
|РУХ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|18:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|ШАХТАР
|Понеділок, 16 грудня
|13:00
|ДИНАМО
|_:_
|ВЕРЕС
Таблиця УПЛ після 16-го туру
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