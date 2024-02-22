УПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Вітчизняна футбольна першість повертається після зимової паузи.
23 – 26 лютого відбудуться матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
"Весняна" частина чемпіонату України з футболу відкриється у п'ятницю: лідер турнірної таблиці "Кривбас" спробує обіграти ЛНЗ.
Оскільки на суботу, 24 лютого, припадає річниця повномасштабного російського вторгнення до України, то цього дня матчі не гратимуть.
У неділю, 25 лютого, "Дніпро-1" прийме "Минай", "Верес" позмагається з "Колосом", "Динамо" зустрінеться з "Металістом 1925", а "Полісся" зійдеться з "Рухом".
Завершиться тур у понеділок: "Шахтар" поміряється силами з "Олександрією", Зоря" зіграє проти "Ворскли", а "Оболонь" прийматиме "Чорноморець".
Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
- Після 17-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (34 очки), який випереджає "Дніпро-1" (34 пункти) за додатковими показниками. На третьому місці – "Полісся" (32 бали). Четверту сходинку посідає "Шахтар" (31 очко + дві гри в запасі). П'ятим йде "Динамо" (28 балів + три поєдинки в запасі).
- Матчі 19-го туру УПЛ відбудуться 1 – 3 березня.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
|П'ятниця, 23 лютого
|15:30
|ЛНЗ
|_:_
|КРИВБАС
|Неділя, 25 лютого
|13:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|МИНАЙ
|13:00
|ВЕРЕС
|_:_
|КОЛОС
|15:30
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|ДИНАМО
|18:00
|РУХ
|_:_
|ПОЛІССЯ
|Понеділок, 26 лютого
|13:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ШАХТАР
|13:00
|ЗОРЯ
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:30
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
Таблиця УПЛ після 17-го туру
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