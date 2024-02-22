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УПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського / Фото: ФК Динамо Київ

Вітчизняна футбольна першість повертається після зимової паузи.

23 – 26 лютого відбудуться матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

"Весняна" частина чемпіонату України з футболу відкриється у п'ятницю: лідер турнірної таблиці "Кривбас" спробує обіграти ЛНЗ.

Оскільки на суботу, 24 лютого, припадає річниця повномасштабного російського вторгнення до України, то цього дня матчі не гратимуть. 

У неділю, 25 лютого, "Дніпро-1" прийме "Минай", "Верес" позмагається з "Колосом", "Динамо" зустрінеться з "Металістом 1925", а "Полісся" зійдеться з "Рухом".

Завершиться тур у понеділок: "Шахтар" поміряється силами з "Олександрією", Зоря" зіграє проти "Ворскли", а "Оболонь" прийматиме "Чорноморець".

Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 17-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (34 очки), який випереджає "Дніпро-1" (34 пункти) за додатковими показниками. На третьому місці – "Полісся" (32 бали). Четверту сходинку посідає "Шахтар" (31 очко + дві гри в запасі). П'ятим йде "Динамо" (28 балів + три поєдинки в запасі).
  • Матчі 19-го туру УПЛ відбудуться 1 – 3 березня.
  • Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
П'ятниця, 23 лютого
15:30 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Кривбас КРИВБАС
Неділя, 25 лютого
13:00 ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ Минай МИНАЙ
13:00 ВЕРЕС Верес _:_ Колос КОЛОС
15:30 МЕТАЛІСТ 1925 Металіст 1925 _:_ Динамо ДИНАМО
18:00 РУХ Рух _:_ Полісся ПОЛІССЯ
Понеділок, 26 лютого
13:00 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Шахтар ШАХТАР
13:00 ЗОРЯ Зоря _:_ Ворскла ВОРСКЛА
15:30 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ

Таблиця УПЛ після 17-го туру

Таблиця УПЛ після 17-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 17-го туру / Фото: flashscore.ua

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