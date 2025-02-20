УПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Вітчизняна футбольна першість повертається після зимової паузи.
21-24 лютого відбудуться матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Це буде перший тур національного чемпіонату після зимової перерви.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Колос" прийматиме "Чорноморець".
У суботу "Кривбас" позмагається з "Вересом", "Полісся" зустрінеться з "Інгульцем", а "Рух" протистоятиме ЛНЗ.
В неділю "Оболонь" поміряється силами з "Ворсклою", "Олександрія" зійдеться із "Зорею", а "Динамо" прийме "Карпати".
Завершиться тур у понеділок, коли "Шахтар" проведе поєдинок з "Лівим Берегом".
Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Карпати" з Youtube-каналу FootballHub буде доступна на нашому сайті.
Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
За підсумками 17-го туру таблицю УПЛ одноосібно очолює "Динамо" (43 очки). На другому місці йде "Олександрія" (38 балів). Третю позицію посідає "Шахтар" (33 пункти), який має матч у запасі.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
18 ТУР
|П'ятниця, 21 лютого
|15:30
|КОЛОС
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|Субота, 22 лютого
|13:00
|КРИВБАС
|_:_
|ВЕРЕС
|15:30
|ІНГУЛЕЦЬ
|_:_
|ПОЛІССЯ
|18:00
|РУХ
|_:_
|ЛНЗ
|Неділя, 23 лютого
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:30
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ЗОРЯ
|18:00
|ДИНАМО
|_:_
|КАРПАТИ
|Понеділок, 24 лютого
|18:00
|ШАХТАР
|_:_
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
Таблиця УПЛ після 17-го туру
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