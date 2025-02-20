УПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

21-24 лютого відбудуться матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Це буде перший тур національного чемпіонату після зимової перерви.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Колос" прийматиме "Чорноморець".

У суботу "Кривбас" позмагається з "Вересом", "Полісся" зустрінеться з "Інгульцем", а "Рух" протистоятиме ЛНЗ.

В неділю "Оболонь" поміряється силами з "Ворсклою", "Олександрія" зійдеться із "Зорею", а "Динамо" прийме "Карпати".

Завершиться тур у понеділок, коли "Шахтар" проведе поєдинок з "Лівим Берегом".

Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Карпати" з Youtube-каналу FootballHub буде доступна на нашому сайті.

Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

За підсумками 17-го туру таблицю УПЛ одноосібно очолює "Динамо" (43 очки). На другому місці йде "Олександрія" (38 балів). Третю позицію посідає "Шахтар" (33 пункти), який має матч у запасі.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25

18 ТУР П'ятниця, 21 лютого 15:30 КОЛОС _:_ ЧОРНОМОРЕЦЬ Субота, 22 лютого 13:00 КРИВБАС _:_ ВЕРЕС 15:30 ІНГУЛЕЦЬ _:_ ПОЛІССЯ 18:00 РУХ _:_ ЛНЗ Неділя, 23 лютого 13:00 ОБОЛОНЬ _:_ ВОРСКЛА 15:30 ОЛЕКСАНДРІЯ _:_ ЗОРЯ 18:00 ДИНАМО _:_ КАРПАТИ Понеділок, 24 лютого 18:00 ШАХТАР _:_ ЛІВИЙ БЕРЕГ

Таблиця УПЛ після 17-го туру

Таблиця УПЛ після 17-го туру / Фото: flashscore.ua

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