УПЛ: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зустрінуться "Шахтар" і "Кривбас".
1 – 3 березня відбудуться матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Він розпочеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Полісся" прийматиме ЛНЗ.
У суботу "Минай" зійдеться з "Металістом 1925", "Динамо" зіграє проти "Чорноморця", "Ворскла" поміряється силами з "Вересом", а "Колос" позмагається з "Рухом".
Завершиться тур у неділю: "Дніпро-1" завітає в гості до "Оболоні", "Олександрія" зустрінеться із "Зорею", а в центральному матчі лідер чемпіонату "Кривбас" у Львові побореться з "Шахтарем".
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- Після 18-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (37 очок). На другій позиції – "Дніпро-1" (35). На третьому місці – "Полісся" (33). Четверту сходинку посідає "Шахтар" (32 + дві гри в запасі). П'ятим йде "Динамо" (31 + три поєдинки в запасі).
- Матчі 20-го туру УПЛ відбудуться 7 – 9 березня.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
|П'ятниця, 1 березня
|18:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|ЛНЗ
|Субота, 2 березня
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|15:30
|ДИНАМО
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|15:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|ВЕРЕС
|18:00
|КОЛОС
|_:_
|РУХ
|Неділя, 3 березня
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ДНІПРО-1
|15:30
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ЗОРЯ
|18:00
|ШАХТАР
|_:_
|КРИВБАС
Таблиця УПЛ після 18-го туру
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