УПЛ: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зустрінуться "Шахтар" і "Кривбас".

1 – 3 березня відбудуться матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Полісся" прийматиме ЛНЗ.

У суботу "Минай" зійдеться з "Металістом 1925", "Динамо" зіграє проти "Чорноморця", "Ворскла" поміряється силами з "Вересом", а "Колос" позмагається з "Рухом".

Завершиться тур у неділю: "Дніпро-1" завітає в гості до "Оболоні", "Олександрія" зустрінеться із "Зорею", а в центральному матчі лідер чемпіонату "Кривбас" у Львові побореться з "Шахтарем".

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Після 18-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (37 очок). На другій позиції – "Дніпро-1" (35). На третьому місці – "Полісся" (33). Четверту сходинку посідає "Шахтар" (32 + дві гри в запасі). П'ятим йде "Динамо" (31 + три поєдинки в запасі).

Матчі 20-го туру УПЛ відбудуться 7 – 9 березня.

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

Таблиця УПЛ після 18-го туру

Таблиця УПЛ після 18-го туру / Фото: flashscore.ua

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