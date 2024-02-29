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УПЛ: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Кривбсас" – "Шахтар" / Фото: ФК Шахтар

У центральному поєдинку туру зустрінуться "Шахтар" і "Кривбас".

1 – 3 березня відбудуться матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Полісся" прийматиме ЛНЗ.

У суботу "Минай" зійдеться з "Металістом 1925", "Динамо" зіграє проти "Чорноморця", "Ворскла" поміряється силами з "Вересом", а "Колос" позмагається з "Рухом".

Завершиться тур у неділю: "Дніпро-1" завітає в гості до "Оболоні", "Олександрія" зустрінеться із "Зорею", а в центральному матчі лідер чемпіонату "Кривбас" у Львові побореться з "Шахтарем".

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  • Після 18-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (37 очок). На другій позиції – "Дніпро-1" (35). На третьому місці – "Полісся" (33). Четверту сходинку посідає "Шахтар" (32 + дві гри в запасі). П'ятим йде "Динамо" (31 + три поєдинки в запасі).
  • Матчі 20-го туру УПЛ відбудуться 7 – 9 березня.
  • Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
П'ятниця, 1 березня
18:00 ПОЛІССЯ Полісся _:_ ЛНЗ ЛНЗ
Субота, 2 березня
13:00 МИНАЙ Минай _:_ Металіст 1925 МЕТАЛІСТ 1925
15:30 ДИНАМО Динамо _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
15:30 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Верес ВЕРЕС
18:00 КОЛОС Колос _:_ Рух РУХ
Неділя, 3 березня
13:00 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
15:30 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Зоря ЗОРЯ
18:00 ШАХТАР Шахтар _:_ Кривбас КРИВБАС

Таблиця УПЛ після 18-го туру

Таблиця УПЛ після 18-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 18-го туру / Фото: flashscore.ua

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