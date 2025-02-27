УПЛ: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Шахтар" позмагається з "Олександрією".

Від 28 лютого до 2 березня відбудуться матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Це буде другий тур національного чемпіонату після зимової перерви.

Він розпочнеться у п'ятницю: "Полісся" завітає у гості до "Оболоні", "Динамо" в номінально виїзному поєдинку на своєму полі зустрінеться з "Ворсклою", а "Карпати" протистоятимуть ЛНЗ.

У суботу "Кривбас" поміряється силами з "Інгульцем", "Чорноморець" прийме "Лівий Берег", а в центральному матчі туру "Шахтар" позмагається з "Олександрією".

Завершиться тур у неділю, коли "Зоря" зійдеться з "Рухом", а "Верес" побореться з "Колосом".

Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

За підсумками 18-го туру таблицю УПЛ одноосібно очолює "Динамо" (46 очок). На другому місці йде "Олександрія" (41 бал). Третю позицію посідає "Шахтар" (36 пунктів), який має матч у запасі.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25

19 ТУР П'ятниця, 28 лютого 13:00 ОБОЛОНЬ _:_ ПОЛІССЯ 15:30 ВОРСКЛА _:_ ДИНАМО 18:00 КАРПАТИ _:_ ЛНЗ Субота, 1 березня 13:00 ІНГУЛЕЦЬ _:_ КРИВБАС 15:30 ЧОРНОМОРЕЦЬ _:_ ЛІВИЙ БЕРЕГ 18:00 ШАХТАР _:_ ОЛЕКСАНДРІЯ Неділя, 2 березня 15:30 ЗОРЯ _:_ РУХ 18:00 ВЕРЕС _:_ КОЛОС

Таблиця УПЛ після 18-го туру

Таблиця УПЛ після 18-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Менеджер клубу УПЛ не повернувся до України після закордонних зборів

Лунін повторив рекорд "Реала" в Кубку Іспанії та отримав щедру похвалу від Анчелотті

Дубль і асист Яремчука допомогли "Олімпіакосу" знищити АЕК у першому півфіналі Кубка Греції