УПЛ: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Шахтар" позмагається з "Олександрією".
Від 28 лютого до 2 березня відбудуться матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Це буде другий тур національного чемпіонату після зимової перерви.
Він розпочнеться у п'ятницю: "Полісся" завітає у гості до "Оболоні", "Динамо" в номінально виїзному поєдинку на своєму полі зустрінеться з "Ворсклою", а "Карпати" протистоятимуть ЛНЗ.
У суботу "Кривбас" поміряється силами з "Інгульцем", "Чорноморець" прийме "Лівий Берег", а в центральному матчі туру "Шахтар" позмагається з "Олександрією".
Завершиться тур у неділю, коли "Зоря" зійдеться з "Рухом", а "Верес" побореться з "Колосом".
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За підсумками 18-го туру таблицю УПЛ одноосібно очолює "Динамо" (46 очок). На другому місці йде "Олександрія" (41 бал). Третю позицію посідає "Шахтар" (36 пунктів), який має матч у запасі.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
19 ТУР
|П'ятниця, 28 лютого
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ПОЛІССЯ
|15:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|ДИНАМО
|18:00
|КАРПАТИ
|_:_
|ЛНЗ
|Субота, 1 березня
|13:00
|ІНГУЛЕЦЬ
|_:_
|КРИВБАС
|15:30
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|18:00
|ШАХТАР
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|Неділя, 2 березня
|15:30
|ЗОРЯ
|_:_
|РУХ
|18:00
|ВЕРЕС
|_:_
|КОЛОС
Таблиця УПЛ після 18-го туру
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