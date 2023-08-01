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УПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату України з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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444
Час на прочитання
2 хв
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УПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату України з футболу

"Динамо" / Фото: ФК Динамо Київ

Другий тур вітчизняної першості розпочнеться 2 серпня, а завершиться 6 серпня.

2 – 6 серпня відбудуться матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Відкриється він у середу поєдинком "Верес" – "Шахтар". Цей матч було перенесено раніше через благодійну зустріч "гірників" з "Тоттенгемом", яка запланована на 6 серпня в Лондоні.

У п'ятницю тур продовжиться столичним дербі – "Оболонь" прийматиме "Динамо".

У суботу будуть зіграні ще два матчі: "Минай" протистоятиме ЛНЗ, а "Олександрія" поміряється силами з "Металістом 1925".

Закінчиться другий тур чотирма поєдинками в неділю. "Дніпро-1" зіграє з "Поліссям", "Зоря" зійдеться з "Кривбасом", "Колос" прийме "Чорноморець", а "Рух" позмагається з "Ворсклою".

  • Матчі 3-го туру УПЛ відбудуться 12 серпня (базова дата).
  • У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
  • Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР
Середа, 2 серпня
17:00 ВЕРЕС Верес _:_ Шахтар ШАХТАР
П'ятниця, 4 серпня
17:00 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Динамо ДИНАМО
Субота, 5 серпня
15:00 МИНАЙ Минай _:_ ЛНЗ ЛНЗ
19:00 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Металіст 1925 МЕТАЛІСТ 1925
Неділя, 6 серпня
15:00 ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ Полісся ПОЛІССЯ
17:00 ЗОРЯ Зоря _:_ Кривбас КРИВБАС
17:00 КОЛОС Колос _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
19:00 РУХ Рух _:_ Ворскла ВОРСКЛА

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Дата публікації
Перегляди
444
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