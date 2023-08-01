УПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату України з футболу

Другий тур вітчизняної першості розпочнеться 2 серпня, а завершиться 6 серпня.
2 – 6 серпня відбудуться матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Відкриється він у середу поєдинком "Верес" – "Шахтар". Цей матч було перенесено раніше через благодійну зустріч "гірників" з "Тоттенгемом", яка запланована на 6 серпня в Лондоні.
У п'ятницю тур продовжиться столичним дербі – "Оболонь" прийматиме "Динамо".
У суботу будуть зіграні ще два матчі: "Минай" протистоятиме ЛНЗ, а "Олександрія" поміряється силами з "Металістом 1925".
Закінчиться другий тур чотирма поєдинками в неділю. "Дніпро-1" зіграє з "Поліссям", "Зоря" зійдеться з "Кривбасом", "Колос" прийме "Чорноморець", а "Рух" позмагається з "Ворсклою".
- Матчі 3-го туру УПЛ відбудуться 12 серпня (базова дата).
- У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР
|Середа, 2 серпня
|17:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ШАХТАР
|П'ятниця, 4 серпня
|17:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ДИНАМО
|Субота, 5 серпня
|15:00
|МИНАЙ
|_:_
|ЛНЗ
|19:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|Неділя, 6 серпня
|15:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|ПОЛІССЯ
|17:00
|ЗОРЯ
|_:_
|КРИВБАС
|17:00
|КОЛОС
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|19:00
|РУХ
|_:_
|ВОРСКЛА
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