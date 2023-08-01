УПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату України з футболу

2 – 6 серпня відбудуться матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Відкриється він у середу поєдинком "Верес" – "Шахтар". Цей матч було перенесено раніше через благодійну зустріч "гірників" з "Тоттенгемом", яка запланована на 6 серпня в Лондоні.

У п'ятницю тур продовжиться столичним дербі – "Оболонь" прийматиме "Динамо".

У суботу будуть зіграні ще два матчі: "Минай" протистоятиме ЛНЗ, а "Олександрія" поміряється силами з "Металістом 1925".

Закінчиться другий тур чотирма поєдинками в неділю. "Дніпро-1" зіграє з "Поліссям", "Зоря" зійдеться з "Кривбасом", "Колос" прийме "Чорноморець", а "Рух" позмагається з "Ворсклою".

Матчі 3-го туру УПЛ відбудуться 12 серпня (базова дата).

У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР Середа, 2 серпня 17:00 ВЕРЕС _:_ ШАХТАР П'ятниця, 4 серпня 17:00 ОБОЛОНЬ _:_ ДИНАМО Субота, 5 серпня 15:00 МИНАЙ _:_ ЛНЗ 19:00 ОЛЕКСАНДРІЯ _:_ МЕТАЛІСТ 1925 Неділя, 6 серпня 15:00 ДНІПРО-1 _:_ ПОЛІССЯ 17:00 ЗОРЯ _:_ КРИВБАС 17:00 КОЛОС _:_ ЧОРНОМОРЕЦЬ 19:00 РУХ _:_ ВОРСКЛА

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