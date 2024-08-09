УПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату України з футболу

Поєдинки відбудуться від 9 до 12 серпня.

9-12 серпня будуть зіграні матчі другого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Відкрився тур у п'ятницю поєдинком, у якому "Ворскла" в гостях розгромила дебютанта елітного дивізіону "Лівий Берег".

Того ж дня свій стартовий матч у новому розіграші вітчизняної першості проведе "Динамо", яке на останніх секундах втратило перемогу над шотландським "Рейнджерс" у першій грі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Команда Олександра Шовковського на виїзді зустрінеться з "Вересом".

У суботу "Чорноморець" на власному полі поміряється силами із "Зорею", а "Колос" на домашній арені позмагається з "Інгульцем".

У неділю "Оболонь" вдома зійдеться з "Рухом", а "Карпати" прийматимуть "Кривбас", який поступився чеській "Вікторії" Пльзень у першому матчі 3-го відбіркового раунду Ліги Європи.

Крім того, цього дня чинний чемпіон "Шахтар" спробує здобути другу перемогу в новому сезоні. Після того, як "гірники" у стартовому турі знищили "Ворсклу", їм доведеться випробувати на міцність "Полісся".

Завершиться другий тур УПЛ у понеділок, коли ЛНЗ у рідних стінах зіграє проти "Олександрії".

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР П'ятниця, 9 серпня 15:30 ЛІВИЙ БЕРЕГ 0:3 ВОРСКЛА 18:00 ВЕРЕС _:_ ДИНАМО Субота, 10 серпня 15:30 ЧОРНОМОРЕЦЬ _:_ ЗОРЯ 18:00 КОЛОС _:_ ІНГУЛЕЦЬ Неділя, 11 серпня 13:00 ОБОЛОНЬ _:_ РУХ 15:30 КАРПАТИ _:_ КРИВБАС 18:00 ШАХТАР _:_ ПОЛІССЯ Понеділок, 12 серпня 15:30 ЛНЗ _:_ ОЛЕКСАНДРІЯ

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