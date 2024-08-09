УПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату України з футболу

Поєдинки відбудуться від 9 до 12 серпня.
9-12 серпня будуть зіграні матчі другого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Відкрився тур у п'ятницю поєдинком, у якому "Ворскла" в гостях розгромила дебютанта елітного дивізіону "Лівий Берег".
Того ж дня свій стартовий матч у новому розіграші вітчизняної першості проведе "Динамо", яке на останніх секундах втратило перемогу над шотландським "Рейнджерс" у першій грі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Команда Олександра Шовковського на виїзді зустрінеться з "Вересом".
У суботу "Чорноморець" на власному полі поміряється силами із "Зорею", а "Колос" на домашній арені позмагається з "Інгульцем".
У неділю "Оболонь" вдома зійдеться з "Рухом", а "Карпати" прийматимуть "Кривбас", який поступився чеській "Вікторії" Пльзень у першому матчі 3-го відбіркового раунду Ліги Європи.
Крім того, цього дня чинний чемпіон "Шахтар" спробує здобути другу перемогу в новому сезоні. Після того, як "гірники" у стартовому турі знищили "Ворсклу", їм доведеться випробувати на міцність "Полісся".
Завершиться другий тур УПЛ у понеділок, коли ЛНЗ у рідних стінах зіграє проти "Олександрії".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
|П'ятниця, 9 серпня
|15:30
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|0:3
|ВОРСКЛА
|18:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ДИНАМО
|Субота, 10 серпня
|15:30
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ЗОРЯ
|18:00
|КОЛОС
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|Неділя, 11 серпня
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|РУХ
|15:30
|КАРПАТИ
|_:_
|КРИВБАС
|18:00
|ШАХТАР
|_:_
|ПОЛІССЯ
|Понеділок, 12 серпня
|15:30
|ЛНЗ
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
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