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УПЛ: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Уболівальники на матчі "Шахтаря" в УПЛ / Фото: ФК Шахтар

Тур розпочнеться у четвер, а завершиться в суботу.

7 – 9 березня відбудуться матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Він відкриється у четвер поєдинком, у якому "Зоря" поміряється силами з "Минаєм". Цього ж дня "Динамо" на виїзді позмагається з "Вересом".

У п'ятницю "Дніпро-1" у статусі лідера чемпіонату прийматиме "Рух", "Металіст 1925" зустрінеться з ЛНЗ, а "Шахтар" зіграє проти "Колоса".

Завершиться тур у суботу: "Чорноморець" вдома зійдеться з "Ворсклою", "Полісся" прийме "Олександрію", а "Кривбас" на власному полі спробує здолати "Оболонь".

Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 19-го туру таблицю УПЛ очолює "Дніпро-1" (38 очок). На другій позиції – "Шахтар" (37 + дві гри в запасі). На третьому місці – "Кривбас" (37). Четверту сходинку посідає "Динамо" (34 + три поєдинки в запасі).
  • Матчі 21-го туру УПЛ відбудуться 12 – 17 березня.
  • Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
Четвер, 7 березня
15:30 ЗОРЯ Зоря _:_ Минай МИНАЙ
18:00 ВЕРЕС Верес _:_ Динамо ДИНАМО
П'ятниця, 8 березня
13:00 ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ Рух РУХ
15:30 МЕТАЛІСТ 1925 Металіст 1925 _:_ ЛНЗ ЛНЗ
18:00 ШАХТАР Шахтар _:_ Колос КОЛОС
Субота, 9 березня
13:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Ворскла ВОРСКЛА
15:30 ПОЛІССЯ Полісся _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
18:00 КРИВБАС Кривбас _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ

Таблиця УПЛ після 19-го туру

Таблиця УПЛ після 19-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 19-го туру / Фото: flashscore.ua

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