УПЛ: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Тур розпочнеться у четвер, а завершиться в суботу.
7 – 9 березня відбудуться матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Він відкриється у четвер поєдинком, у якому "Зоря" поміряється силами з "Минаєм". Цього ж дня "Динамо" на виїзді позмагається з "Вересом".
У п'ятницю "Дніпро-1" у статусі лідера чемпіонату прийматиме "Рух", "Металіст 1925" зустрінеться з ЛНЗ, а "Шахтар" зіграє проти "Колоса".
Завершиться тур у суботу: "Чорноморець" вдома зійдеться з "Ворсклою", "Полісся" прийме "Олександрію", а "Кривбас" на власному полі спробує здолати "Оболонь".
Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
- Після 19-го туру таблицю УПЛ очолює "Дніпро-1" (38 очок). На другій позиції – "Шахтар" (37 + дві гри в запасі). На третьому місці – "Кривбас" (37). Четверту сходинку посідає "Динамо" (34 + три поєдинки в запасі).
- Матчі 21-го туру УПЛ відбудуться 12 – 17 березня.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
|Четвер, 7 березня
|15:30
|ЗОРЯ
|_:_
|МИНАЙ
|18:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ДИНАМО
|П'ятниця, 8 березня
|13:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|РУХ
|15:30
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|ЛНЗ
|18:00
|ШАХТАР
|_:_
|КОЛОС
|Субота, 9 березня
|13:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:30
|ПОЛІССЯ
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|18:00
|КРИВБАС
|_:_
|ОБОЛОНЬ
Таблиця УПЛ після 19-го туру
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