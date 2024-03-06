УПЛ: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Тур розпочнеться у четвер, а завершиться в суботу.

7 – 9 березня відбудуться матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Він відкриється у четвер поєдинком, у якому "Зоря" поміряється силами з "Минаєм". Цього ж дня "Динамо" на виїзді позмагається з "Вересом".

У п'ятницю "Дніпро-1" у статусі лідера чемпіонату прийматиме "Рух", "Металіст 1925" зустрінеться з ЛНЗ, а "Шахтар" зіграє проти "Колоса".

Завершиться тур у суботу: "Чорноморець" вдома зійдеться з "Ворсклою", "Полісся" прийме "Олександрію", а "Кривбас" на власному полі спробує здолати "Оболонь".

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Після 19-го туру таблицю УПЛ очолює "Дніпро-1" (38 очок). На другій позиції – "Шахтар" (37 + дві гри в запасі). На третьому місці – "Кривбас" (37). Четверту сходинку посідає "Динамо" (34 + три поєдинки в запасі).

Матчі 21-го туру УПЛ відбудуться 12 – 17 березня.

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

Таблиця УПЛ після 19-го туру

Таблиця УПЛ після 19-го туру / Фото: flashscore.ua

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