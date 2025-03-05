Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

УПЛ: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Шахтар" – "Кривбас"

У центральному поєдинку туру "Шахтар" зустрінеться з "Кривбасом".

6-8 березня відбудуться матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у четвер: "Ворскла" позмагається з "Карпатами", "Полісся" прийме "Чорноморець", "Динамо" завітає у гості до ЛНЗ, а "Шахтар" зустрінеться з "Кривбасом".

У п'ятницю "Лівий Берег" зійдеться з "Вересом", "Олександрія" побореться з "Колосом", а "Зоря" протистоятиме "Оболоні".

Завершиться тур у суботу, коли "Інгулець" поміряється силами з "Рухом".

Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

За підсумками 19-го туру таблицю УПЛ одноосібно очолює "Динамо" (47 очок). На другому місці йде "Олександрія" (41 бал). Третю позицію посідає "Шахтар" (39 пунктів), який має матч у запасі.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
 20 ТУР
Четвер, 6 березня
13:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Карпати КАРПАТИ
13:00 ПОЛІССЯ Полісся _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
15:30 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Динамо ДИНАМО
18:00 ШАХТАР Шахтар _:_ Кривбас КРИВБАС
П'ятниця, 7 березня
13:00 ЛІВИЙ БЕРЕГ Лівий Берег _:_ Верес ВЕРЕС
15:30 КОЛОС Колос _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
18:00 ЗОРЯ Зоря _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
Субота, 8 березня
15:30 ІНГУЛЕЦЬ Інгулець _:_ Рух РУХ

Таблиця УПЛ після 19-го туру

Таблиця УПЛ після 19-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 19-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Повʼязані теми:

Наступна публікація