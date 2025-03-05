УПЛ: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Шахтар" зустрінеться з "Кривбасом".
6-8 березня відбудуться матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у четвер: "Ворскла" позмагається з "Карпатами", "Полісся" прийме "Чорноморець", "Динамо" завітає у гості до ЛНЗ, а "Шахтар" зустрінеться з "Кривбасом".
У п'ятницю "Лівий Берег" зійдеться з "Вересом", "Олександрія" побореться з "Колосом", а "Зоря" протистоятиме "Оболоні".
Завершиться тур у суботу, коли "Інгулець" поміряється силами з "Рухом".
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За підсумками 19-го туру таблицю УПЛ одноосібно очолює "Динамо" (47 очок). На другому місці йде "Олександрія" (41 бал). Третю позицію посідає "Шахтар" (39 пунктів), який має матч у запасі.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
20 ТУР
|Четвер, 6 березня
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|КАРПАТИ
|13:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|15:30
|ЛНЗ
|_:_
|ДИНАМО
|18:00
|ШАХТАР
|_:_
|КРИВБАС
|П'ятниця, 7 березня
|13:00
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|_:_
|ВЕРЕС
|15:30
|КОЛОС
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|18:00
|ЗОРЯ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|Субота, 8 березня
|15:30
|ІНГУЛЕЦЬ
|_:_
|РУХ
Таблиця УПЛ після 19-го туру
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