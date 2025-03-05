УПЛ: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Шахтар" зустрінеться з "Кривбасом".

6-8 березня відбудуться матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у четвер: "Ворскла" позмагається з "Карпатами", "Полісся" прийме "Чорноморець", "Динамо" завітає у гості до ЛНЗ, а "Шахтар" зустрінеться з "Кривбасом".

У п'ятницю "Лівий Берег" зійдеться з "Вересом", "Олександрія" побореться з "Колосом", а "Зоря" протистоятиме "Оболоні".

Завершиться тур у суботу, коли "Інгулець" поміряється силами з "Рухом".

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За підсумками 19-го туру таблицю УПЛ одноосібно очолює "Динамо" (47 очок). На другому місці йде "Олександрія" (41 бал). Третю позицію посідає "Шахтар" (39 пунктів), який має матч у запасі.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25

20 ТУР Четвер, 6 березня 13:00 ВОРСКЛА _:_ КАРПАТИ 13:00 ПОЛІССЯ _:_ ЧОРНОМОРЕЦЬ 15:30 ЛНЗ _:_ ДИНАМО 18:00 ШАХТАР _:_ КРИВБАС П'ятниця, 7 березня 13:00 ЛІВИЙ БЕРЕГ _:_ ВЕРЕС 15:30 КОЛОС _:_ ОЛЕКСАНДРІЯ 18:00 ЗОРЯ _:_ ОБОЛОНЬ Субота, 8 березня 15:30 ІНГУЛЕЦЬ _:_ РУХ

Таблиця УПЛ після 19-го туру

Таблиця УПЛ після 19-го туру / Фото: flashscore.ua

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