УПЛ: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Після цього туру на збірну України чекає плейоф відбору до Євро-2024.
12-17 березня відбудуться матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24.
Поєдинки за участю "Дніпра-1", "Динамо" та "Шахтаря" винесено раніше, оскільки одразу після них чимало футболістів цих клубів вирушать до табору збірної України, яка готуватиметься до плейоф відбору на Євро-2024.
Тур розпочнеться у вівторок матчем, у якому "Дніпро-1" протистоятиме ЛНЗ. Цього ж дня "Динамо" прийме "Зорю", а "Шахтар" зустрінеться з "Минаєм".
На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Зоря". Початок гри – о 15:30.
Продовжиться 21-й тур чемпіонату України у п'ятницю, коли "Олександрія" прийматиме "Ворсклу".
У суботу "Металіст 1925" зійдеться з "Рухом", "Оболонь" на своєму полі зіграє з "Поліссям", а "Кривбас" вдома поміряється силами з "Колосом".
Завершиться тур у неділю – "Чорноморець" на власній арені спробує обіграти "Верес".
Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
- Після 20-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (40 очок + дві гри в запасі). На другій позиції – "Кривбас" (40). На третьому місці – "Дніпро-1" (38). Четверту сходинку посідає "Динамо" (35 + три поєдинки в запасі).
- Матчі 22-го туру УПЛ відбудуться після міжнародної паузи, від 29 березня до 1 квітня.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
|Вівторок, 12 березня
|13:00
|ЛНЗ
|_:_
|ДНІПРО-1
|15:30
|ДИНАМО
|_:_
|ЗОРЯ
|18:00
|ШАХТАР
|_:_
|МИНАЙ
|П'ятниця, 15 березня
|18:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ВОРСКЛА
|Субота, 16 березня
|13:00
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|РУХ
|15:30
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ПОЛІССЯ
|18:00
|КРИВБАС
|_:_
|КОЛОС
|Неділя, 17 березня
|15:30
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ВЕРЕС
Таблиця УПЛ після 20-го туру
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