УПЛ: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Після цього туру на збірну України чекає плейоф відбору до Євро-2024.

12-17 березня відбудуться матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24.

Поєдинки за участю "Дніпра-1", "Динамо" та "Шахтаря" винесено раніше, оскільки одразу після них чимало футболістів цих клубів вирушать до табору збірної України, яка готуватиметься до плейоф відбору на Євро-2024.

Тур розпочнеться у вівторок матчем, у якому "Дніпро-1" протистоятиме ЛНЗ. Цього ж дня "Динамо" прийме "Зорю", а "Шахтар" зустрінеться з "Минаєм".

На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Зоря". Початок гри – о 15:30.

Продовжиться 21-й тур чемпіонату України у п'ятницю, коли "Олександрія" прийматиме "Ворсклу".

У суботу "Металіст 1925" зійдеться з "Рухом", "Оболонь" на своєму полі зіграє з "Поліссям", а "Кривбас" вдома поміряється силами з "Колосом".

Завершиться тур у неділю – "Чорноморець" на власній арені спробує обіграти "Верес".

Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 20-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (40 очок + дві гри в запасі). На другій позиції – "Кривбас" (40). На третьому місці – "Дніпро-1" (38). Четверту сходинку посідає "Динамо" (35 + три поєдинки в запасі).

Матчі 22-го туру УПЛ відбудуться після міжнародної паузи, від 29 березня до 1 квітня.

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

Таблиця УПЛ після 20-го туру

Таблиця УПЛ після 20-го туру / Фото: flashscore.ua

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