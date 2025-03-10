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УПЛ: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Фанати "Динамо" / Фото: ФК Динамо Київ

Це останній тур вітчизняної першості перед іграми національної збірної проти Бельгії у плейоф Ліги націй.

11-16 березня відбудуться матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у вівторок: "Олександрія" прийме "Оболонь", "Динамо" вдома позмагається із "Зорею", "Полісся" завітає у гості до "Вереса", а "Шахтар" зустрінеться з "Карпатами".

Ці поєдинки винесено раніше, адже вже незабаром збірна України зіграє з Бельгією у плейоф за право виступати в елітному дивізіоні Ліги націй. Матчі нашої національної команди проти бельгійців заплановано на 20 та 23 березня.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров уже оголосив склад збірної України на матчі з Бельгією у Лізі націй.

Тур УПЛ продовжиться у суботу: "Кривбас" зійдеться з "Лівим Берегом", а "Рух" поміряється силами з "Ворсклою".

Завершиться тур у неділю, коли "Інгулець" побореться з "Чорноморцем", а "Колос" протистоятиме ЛНЗ.

Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

За підсумками 20-го туру таблицю УПЛ одноосібно очолює "Динамо" (50 очок). На другому місці йде "Олександрія" (44 бали). Третю позицію посідає "Шахтар" (40 пунктів), який має матч у запасі.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
 21 ТУР
Вівторок, 11 березня
13:00 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
15:30 ДИНАМО Динамо _:_ Зоря ЗОРЯ
15:30 ВЕРЕС Верес _:_ Полісся ПОЛІССЯ
18:00 КАРПАТИ Карпати _:_ Шахтар ШАХТАР
Субота, 15 березня
15:30 КРИВБАС Кривбас _:_ Лівий Берег ЛІВИЙ БЕРЕГ
18:00 РУХ Рух _:_ Ворскла ВОРСКЛА
Неділя, 16 березня
13:00 ІНГУЛЕЦЬ Інгулець _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
15:30 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Колос КОЛОС

Таблиця УПЛ після 20-го туру

Таблиця УПЛ після 20-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 20-го туру / Фото: flashscore.ua

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