УПЛ: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Це останній тур вітчизняної першості перед іграми національної збірної проти Бельгії у плейоф Ліги націй.

11-16 березня відбудуться матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у вівторок: "Олександрія" прийме "Оболонь", "Динамо" вдома позмагається із "Зорею", "Полісся" завітає у гості до "Вереса", а "Шахтар" зустрінеться з "Карпатами".

Ці поєдинки винесено раніше, адже вже незабаром збірна України зіграє з Бельгією у плейоф за право виступати в елітному дивізіоні Ліги націй. Матчі нашої національної команди проти бельгійців заплановано на 20 та 23 березня.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров уже оголосив склад збірної України на матчі з Бельгією у Лізі націй.

Тур УПЛ продовжиться у суботу: "Кривбас" зійдеться з "Лівим Берегом", а "Рух" поміряється силами з "Ворсклою".

Завершиться тур у неділю, коли "Інгулець" побореться з "Чорноморцем", а "Колос" протистоятиме ЛНЗ.

Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

За підсумками 20-го туру таблицю УПЛ одноосібно очолює "Динамо" (50 очок). На другому місці йде "Олександрія" (44 бали). Третю позицію посідає "Шахтар" (40 пунктів), який має матч у запасі.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25

21 ТУР Вівторок, 11 березня 13:00 ОЛЕКСАНДРІЯ _:_ ОБОЛОНЬ 15:30 ДИНАМО _:_ ЗОРЯ 15:30 ВЕРЕС _:_ ПОЛІССЯ 18:00 КАРПАТИ _:_ ШАХТАР Субота, 15 березня 15:30 КРИВБАС _:_ ЛІВИЙ БЕРЕГ 18:00 РУХ _:_ ВОРСКЛА Неділя, 16 березня 13:00 ІНГУЛЕЦЬ _:_ ЧОРНОМОРЕЦЬ 15:30 ЛНЗ _:_ КОЛОС

Таблиця УПЛ після 20-го туру

Таблиця УПЛ після 20-го туру / Фото: flashscore.ua

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