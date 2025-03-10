УПЛ: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Це останній тур вітчизняної першості перед іграми національної збірної проти Бельгії у плейоф Ліги націй.
11-16 березня відбудуться матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у вівторок: "Олександрія" прийме "Оболонь", "Динамо" вдома позмагається із "Зорею", "Полісся" завітає у гості до "Вереса", а "Шахтар" зустрінеться з "Карпатами".
Ці поєдинки винесено раніше, адже вже незабаром збірна України зіграє з Бельгією у плейоф за право виступати в елітному дивізіоні Ліги націй. Матчі нашої національної команди проти бельгійців заплановано на 20 та 23 березня.
Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров уже оголосив склад збірної України на матчі з Бельгією у Лізі націй.
Тур УПЛ продовжиться у суботу: "Кривбас" зійдеться з "Лівим Берегом", а "Рух" поміряється силами з "Ворсклою".
Завершиться тур у неділю, коли "Інгулець" побореться з "Чорноморцем", а "Колос" протистоятиме ЛНЗ.
Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
За підсумками 20-го туру таблицю УПЛ одноосібно очолює "Динамо" (50 очок). На другому місці йде "Олександрія" (44 бали). Третю позицію посідає "Шахтар" (40 пунктів), який має матч у запасі.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
21 ТУР
|Вівторок, 11 березня
|13:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|15:30
|ДИНАМО
|_:_
|ЗОРЯ
|15:30
|ВЕРЕС
|_:_
|ПОЛІССЯ
|18:00
|КАРПАТИ
|_:_
|ШАХТАР
|Субота, 15 березня
|15:30
|КРИВБАС
|_:_
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|18:00
|РУХ
|_:_
|ВОРСКЛА
|Неділя, 16 березня
|13:00
|ІНГУЛЕЦЬ
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|15:30
|ЛНЗ
|_:_
|КОЛОС
Таблиця УПЛ після 20-го туру
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