УПЛ: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Центральним поєдинком туру стане протистояння "Ворскли" та "Динамо".
30 березня – 1 квітня відбудуться матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24.
У суботу "Шахтар" зіграє проти "Оболоні", "Полісся" поміряється силами з "Чорноморцем", а "Кривбас" позмагається з "Вересом".
В неділю "Олександрія" зустрінеться з "Минаєм", "Зоря" спробує обіграти "Металіст 1925", "Динамо" зійдеться з "Ворсклою", а "Дніпро-1" протистоятиме "Колосу".
Завершиться тур у понеділок, коли "Рух" гратиме проти ЛНЗ.
Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
- Після 21-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (43 очки + дві гри в запасі). На другій позиції – "Кривбас" (43). На третьому місці – "Дніпро-1" (39). Четверту сходинку посідає "Динамо" (38 + три поєдинки в запасі).
- Матчі 23-го туру УПЛ відбудуться 6 – 9 квітня.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
|Субота, 30 березня
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ШАХТАР
|15:30
|ПОЛІССЯ
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|18:00
|ВЕРЕС
|_:_
|КРИВБАС
|Неділя, 31 березня
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|15:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|ДИНАМО
|15:30
|ЗОРЯ
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|18:00
|КОЛОС
|_:_
|ДНІПРО-1
|Понеділок, 1 квітня
|18:00
|РУХ
|_:_
|ЛНЗ
Таблиця УПЛ після 21-го туру
Читайте також:
Ла Ліга: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця
Букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024
Збірна України з футболу зіграє на Євро-2024: календар матчів "синьо-жовтих"