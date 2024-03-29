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УПЛ: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Динамо" – "Ворскла" / Фото: ФК Динамо Київ

Центральним поєдинком туру стане протистояння "Ворскли" та "Динамо".

30 березня – 1 квітня відбудуться матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24.

У суботу "Шахтар" зіграє проти "Оболоні", "Полісся" поміряється силами з "Чорноморцем", а "Кривбас" позмагається з "Вересом".

В неділю "Олександрія" зустрінеться з "Минаєм", "Зоря" спробує обіграти "Металіст 1925", "Динамо" зійдеться з "Ворсклою", а "Дніпро-1" протистоятиме "Колосу".

Завершиться тур у понеділок, коли "Рух" гратиме проти ЛНЗ.

Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 21-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (43 очки + дві гри в запасі). На другій позиції – "Кривбас" (43). На третьому місці – "Дніпро-1" (39). Четверту сходинку посідає "Динамо" (38 + три поєдинки в запасі).
  • Матчі 23-го туру УПЛ відбудуться 6 – 9 квітня.
  • Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
Субота, 30 березня
13:00 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Шахтар ШАХТАР
15:30 ПОЛІССЯ Полісся _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
18:00 ВЕРЕС Верес _:_ Кривбас КРИВБАС
Неділя, 31 березня
13:00 МИНАЙ Минай _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
15:30 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Динамо ДИНАМО
15:30 ЗОРЯ Зоря _:_ Металіст 1925 МЕТАЛІСТ 1925
18:00 КОЛОС Колос _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
Понеділок, 1 квітня
18:00 РУХ Рух _:_ ЛНЗ ЛНЗ

Таблиця УПЛ після 21-го туру

Таблиця УПЛ після 21-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 21-го туру / Фото: flashscore.ua

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