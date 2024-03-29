УПЛ: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

30 березня – 1 квітня відбудуться матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24.

У суботу "Шахтар" зіграє проти "Оболоні", "Полісся" поміряється силами з "Чорноморцем", а "Кривбас" позмагається з "Вересом".

В неділю "Олександрія" зустрінеться з "Минаєм", "Зоря" спробує обіграти "Металіст 1925", "Динамо" зійдеться з "Ворсклою", а "Дніпро-1" протистоятиме "Колосу".

Завершиться тур у понеділок, коли "Рух" гратиме проти ЛНЗ.

Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 21-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (43 очки + дві гри в запасі). На другій позиції – "Кривбас" (43). На третьому місці – "Дніпро-1" (39). Четверту сходинку посідає "Динамо" (38 + три поєдинки в запасі).

Матчі 23-го туру УПЛ відбудуться 6 – 9 квітня.

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

Таблиця УПЛ після 21-го туру

Таблиця УПЛ після 21-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ла Ліга: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024

Збірна України з футболу зіграє на Євро-2024: календар матчів "синьо-жовтих"