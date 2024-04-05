УПЛ: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Прямі трансляції поєдинків "Динамо" – ЛНЗ і "Дніпро-1" – "Зоря" будуть доступні на нашому сайті.
6 – 9 квітня відбудуться матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24.
Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Верес" зіграє проти "Оболоні".
В неділю "Чорноморець" позмагається з "Олександрією", "Колос" зустрінеться з "Металістом 1925", а "Шахтар" зійдеться з "Рухом".
У понеділок "Минай" поміряється силами з "Поліссям", "Динамо" протистоятиме ЛНЗ, а "Кривбас" намагатиметься здолати "Ворсклу".
Завершиться тур у вівторок, коли "Дніпро-1" проведе дуель із "Зорею".
Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Поєдинки "Динамо" – ЛНЗ і "Дніпро-1" – "Зоря" також можна буде подивитися в прямому ефірі на нашому сайті.
- Після 22-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (46 очок + дві гри в запасі). На другій позиції – "Кривбас" (46). На третьому місці – "Динамо" (44 + два поєдинки в запасі). Четверту сходинку посідає "Дніпро-1" (42).
- Матчі 24-го туру УПЛ відбудуться 13 – 15 квітня.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
|Субота, 6 квітня
|15:30
|ВЕРЕС
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|Неділя, 7 квітня
|13:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|15:30
|КОЛОС
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|18:00
|ШАХТАР
|_:_
|РУХ
|Понеділок, 8 квітня
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ПОЛІССЯ
|15:30
|ДИНАМО
|_:_
|ЛНЗ
|18:00
|КРИВБАС
|_:_
|ВОРСКЛА
|Вівторок, 9 квітня
|13:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|ЗОРЯ
Таблиця УПЛ після 22-го туру
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