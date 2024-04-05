УПЛ: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Прямі трансляції поєдинків "Динамо" – ЛНЗ і "Дніпро-1" – "Зоря" будуть доступні на нашому сайті.

6 – 9 квітня відбудуться матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24.

Він розпочнеться у суботу поєдинком, у якому "Верес" зіграє проти "Оболоні".

В неділю "Чорноморець" позмагається з "Олександрією", "Колос" зустрінеться з "Металістом 1925", а "Шахтар" зійдеться з "Рухом".

У понеділок "Минай" поміряється силами з "Поліссям", "Динамо" протистоятиме ЛНЗ, а "Кривбас" намагатиметься здолати "Ворсклу".

Завершиться тур у вівторок, коли "Дніпро-1" проведе дуель із "Зорею".

Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Поєдинки "Динамо" – ЛНЗ і "Дніпро-1" – "Зоря" також можна буде подивитися в прямому ефірі на нашому сайті.

Після 22-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (46 очок + дві гри в запасі). На другій позиції – "Кривбас" (46). На третьому місці – "Динамо" (44 + два поєдинки в запасі). Четверту сходинку посідає "Дніпро-1" (42).

Матчі 24-го туру УПЛ відбудуться 13 – 15 квітня.

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

Таблиця УПЛ після 22-го туру

Таблиця УПЛ після 22-го туру / Фото: flashscore.ua

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