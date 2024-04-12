УПЛ: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Центральними в турі стануть поєдинки "Олександрія" – "Динамо" та "Ворскла" – "Шахтар".
13 – 15 квітня відбудуться матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
У суботу "Оболонь" прийме "Минай", "Динамо" на виїзді зустрінеться з "Олександрією", а "Рух" вдома позмагається з "Кривбасом".
В неділю "Шахтар" завітає в гості до "Ворскли", "Зоря" зійдеться з "Чорноморцем", а "Полісся" на своєму полі намагатиметься здолати "Колос".
Завершиться тур у понеділок: ЛНЗ зіграє проти "Вереса", а "Металіст 1925" спробує свої сили у поєдинку з "Дніпром-1".
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Поєдинок "Зоря" – "Чорноморець" також можна буде подивитися в прямому ефірі на нашому сайті.
- Після 23-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (49 очок + дві гри в запасі). На другій позиції – "Кривбас" (47). На третьому місці – "Динамо" (45 + два поєдинки в запасі). Четверту сходинку посідає "Дніпро-1" (43).
- Матчі 25-го туру УПЛ відбудуться 20 – 22 квітня.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
|Субота, 13 квітня
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|МИНАЙ
|15:30
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ДИНАМО
|18:00
|РУХ
|_:_
|КРИВБАС
|Неділя, 14 квітня
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ШАХТАР
|15:30
|ЗОРЯ
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|18:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|КОЛОС
|Понеділок, 15 квітня
|15:30
|ЛНЗ
|_:_
|ВЕРЕС
|18:00
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|ДНІПРО-1
Таблиця УПЛ після 23-го туру
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