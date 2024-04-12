УПЛ: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Центральними в турі стануть поєдинки "Олександрія" – "Динамо" та "Ворскла" – "Шахтар".

13 – 15 квітня відбудуться матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

У суботу "Оболонь" прийме "Минай", "Динамо" на виїзді зустрінеться з "Олександрією", а "Рух" вдома позмагається з "Кривбасом".

В неділю "Шахтар" завітає в гості до "Ворскли", "Зоря" зійдеться з "Чорноморцем", а "Полісся" на своєму полі намагатиметься здолати "Колос".

Завершиться тур у понеділок: ЛНЗ зіграє проти "Вереса", а "Металіст 1925" спробує свої сили у поєдинку з "Дніпром-1".

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Після 23-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (49 очок + дві гри в запасі). На другій позиції – "Кривбас" (47). На третьому місці – "Динамо" (45 + два поєдинки в запасі). Четверту сходинку посідає "Дніпро-1" (43).

Матчі 25-го туру УПЛ відбудуться 20 – 22 квітня.

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

Таблиця УПЛ після 23-го туру

Таблиця УПЛ після 23-го туру / Фото: flashscore.ua

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