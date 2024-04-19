УПЛ: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Шахтар" лідирує у чемпіонських перегонах, випереджаючи "Динамо" на чотири очки.

20 – 22 квітня відбудуться матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

У суботу "Чорноморець" прийме "Кривбас", а "Ворскла" поміряється силами з "Колосом".

В неділю "Дніпро-1" завітає в гості до "Вереса", "Олександрія" зіграє проти ЛНЗ, а "Динамо" прийматиме "Полісся".

Завершиться тур у понеділок: "Минай" позмагається з "Рухом", "Металіст 1925" протистоятиме "Оболоні", а "Шахтар" спробує перемогти "Зорю".

Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Полісся" буде доступна в прямому ефірі на нашому сайті.

Після 24-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (55 очок + гра в запасі). На другій позиції – "Динамо" (51 + поєдинок у запасі). На третьому місці – "Кривбас" (48). Четверту сходинку посідає "Дніпро-1" (44).

Матчі 26-го туру УПЛ відбудуться 27 – 29 квітня.

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

Таблиця УПЛ після 24-го туру

Таблиця УПЛ після 24-го туру / Фото: flashscore.ua

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