УПЛ: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Шахтар" лідирує у чемпіонських перегонах, випереджаючи "Динамо" на чотири очки.
20 – 22 квітня відбудуться матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
У суботу "Чорноморець" прийме "Кривбас", а "Ворскла" поміряється силами з "Колосом".
В неділю "Дніпро-1" завітає в гості до "Вереса", "Олександрія" зіграє проти ЛНЗ, а "Динамо" прийматиме "Полісся".
Завершиться тур у понеділок: "Минай" позмагається з "Рухом", "Металіст 1925" протистоятиме "Оболоні", а "Шахтар" спробує перемогти "Зорю".
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Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Полісся" буде доступна в прямому ефірі на нашому сайті.
- Після 24-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (55 очок + гра в запасі). На другій позиції – "Динамо" (51 + поєдинок у запасі). На третьому місці – "Кривбас" (48). Четверту сходинку посідає "Дніпро-1" (44).
- Матчі 26-го туру УПЛ відбудуться 27 – 29 квітня.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
|Субота, 20 квітня
|15:30
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|КРИВБАС
|18:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|КОЛОС
|Неділя, 21 квітня
|13:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ДНІПРО-1
|15:30
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ЛНЗ
|18:00
|ДИНАМО
|_:_
|ПОЛІССЯ
|Понеділок, 22 квітня
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|РУХ
|15:30
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|18:00
|ШАХТАР
|_:_
|ЗОРЯ
Таблиця УПЛ після 24-го туру
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