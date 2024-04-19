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УПЛ: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Шахтар" / Фото: ФК Шахтар

"Шахтар" лідирує у чемпіонських перегонах, випереджаючи "Динамо" на чотири очки.

20 – 22 квітня відбудуться матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

У суботу "Чорноморець" прийме "Кривбас", а "Ворскла" поміряється силами з "Колосом".

В неділю "Дніпро-1" завітає в гості до "Вереса", "Олександрія" зіграє проти ЛНЗ, а "Динамо" прийматиме "Полісся".

Завершиться тур у понеділок: "Минай" позмагається з "Рухом", "Металіст 1925" протистоятиме "Оболоні", а "Шахтар" спробує перемогти "Зорю".

Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Полісся" буде доступна в прямому ефірі на нашому сайті.

  • Після 24-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (55 очок + гра в запасі). На другій позиції – "Динамо" (51 + поєдинок у запасі). На третьому місці – "Кривбас" (48). Четверту сходинку посідає "Дніпро-1" (44).
  • Матчі 26-го туру УПЛ відбудуться 27 – 29 квітня.
  • Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
Субота, 20 квітня
15:30 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Кривбас КРИВБАС
18:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Колос КОЛОС
Неділя, 21 квітня
13:00 ВЕРЕС Верес _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
15:30 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ ЛНЗ ЛНЗ
18:00 ДИНАМО Динамо _:_ Полісся ПОЛІССЯ
Понеділок, 22 квітня
13:00 МИНАЙ Минай _:_ Рух РУХ
15:30 МЕТАЛІСТ 1925 Металіст 1925 _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
18:00 ШАХТАР Шахтар _:_ Зоря ЗОРЯ

Таблиця УПЛ після 24-го туру

Таблиця УПЛ після 24-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 24-го туру / Фото: flashscore.ua

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