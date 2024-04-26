УПЛ: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Відеотрансляції поєдинків "Дніпро-1" – "Динамо" та "Зоря" – "Оболонь" будуть доступні на нашому сайті.

27 – 29 квітня відбудуться матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

У суботу "Дніпро-1" прийме "Динамо", "Минай" зустрінеться з "Чорноморцем", "Шахтар" завітає в гості до ЛНЗ, а "Рух" поміряється силами з "Вересом".

В неділю "Зоря" зіграє проти "Оболоні", "Колос" позмагається з "Олександрією", а "Кривбас" прийматиме "Металіст 1925".

Завершиться тур у понеділок, коли "Полісся" на своєму полі зійдеться з "Ворсклою".

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Відеотрансляції поєдинків "Дніпро-1" – "Динамо" та "Зоря" – "Оболонь" будуть доступні в прямому ефірі на нашому сайті.

Після 25-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (58 очок + гра в запасі). На другій позиції – "Динамо" (54 + поєдинок у запасі). На третьому місці – "Кривбас" (51). Четверту сходинку посідає "Дніпро-1" (45).

Матчі 27-го туру УПЛ відбудуться 4 – 6 травня.

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

Таблиця УПЛ після 25-го туру

Таблиця УПЛ після 25-го туру / Фото: flashscore.ua

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