УПЛ: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Відеотрансляції поєдинків "Дніпро-1" – "Динамо" та "Зоря" – "Оболонь" будуть доступні на нашому сайті.
27 – 29 квітня відбудуться матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
У суботу "Дніпро-1" прийме "Динамо", "Минай" зустрінеться з "Чорноморцем", "Шахтар" завітає в гості до ЛНЗ, а "Рух" поміряється силами з "Вересом".
В неділю "Зоря" зіграє проти "Оболоні", "Колос" позмагається з "Олександрією", а "Кривбас" прийматиме "Металіст 1925".
Завершиться тур у понеділок, коли "Полісся" на своєму полі зійдеться з "Ворсклою".
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Відеотрансляції поєдинків "Дніпро-1" – "Динамо" та "Зоря" – "Оболонь" будуть доступні в прямому ефірі на нашому сайті.
- Після 25-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (58 очок + гра в запасі). На другій позиції – "Динамо" (54 + поєдинок у запасі). На третьому місці – "Кривбас" (51). Четверту сходинку посідає "Дніпро-1" (45).
- Матчі 27-го туру УПЛ відбудуться 4 – 6 травня.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
|Субота, 27 квітня
|13:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|ДИНАМО
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|15:30
|ЛНЗ
|_:_
|ШАХТАР
|18:00
|РУХ
|_:_
|ВЕРЕС
|Неділя, 28 квітня
|13:00
|ЗОРЯ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|15:30
|КОЛОС
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|18:00
|КРИВБАС
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|Понеділок, 29 квітня
|18:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|ВОРСКЛА
Таблиця УПЛ після 25-го туру
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