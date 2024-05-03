УПЛ: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

За чотири тури до фінішу інтрига в боротьбі за чемпіонство зберігається.

4 – 6 травня відбудуться матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

У суботу "Олександрія" прийме "Рух", "Оболонь" вдома зустрінеться з ЛНЗ, а "Металіст 1925" поміряється силами з "Ворсклою".

В неділю "Полісся" на своєму полі зійдеться із "Зорею", "Динамо" прийматиме "Колос", а "Шахтар" позмагається з "Чорноморцем".

Завершиться тур у понеділок: "Дніпро-1" на домашній арені зіграє з "Кривбасом", а "Верес" у рідних стінах спробує здолати "Минай".

Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Відеотрансляції поєдинків "Динамо" – "Колос" та "Дніпро-1" – "Кривбас" будуть доступні у прямому ефірі на нашому сайті.

За чотири тури до кінця таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (64 очки). На другій позиції – "Динамо" (60). На третьому місці – "Кривбас" (54). Четверту сходинку посідає "Дніпро-1" (45).

У зоні прямого вильоту з УПЛ йдуть аутсайдери – "Минай" і "Металіст 1925" (по 19 очок). На участь у матчах плейоф за збереження прописки в елітному дивізіоні претендують "Оболонь" (22) і "Верес" (20).

Матчі 28-го туру УПЛ відбудуться 11 – 13 травня. На суботу, 11 травня, заплановане українське Класичне – "Шахтар" протистоятиме "Динамо".

Таблиця УПЛ після 26-го туру

Таблиця УПЛ після 26-го туру / Фото: flashscore.ua

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