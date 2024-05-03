УПЛ: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

За чотири тури до фінішу інтрига в боротьбі за чемпіонство зберігається.
4 – 6 травня відбудуться матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
У суботу "Олександрія" прийме "Рух", "Оболонь" вдома зустрінеться з ЛНЗ, а "Металіст 1925" поміряється силами з "Ворсклою".
В неділю "Полісся" на своєму полі зійдеться із "Зорею", "Динамо" прийматиме "Колос", а "Шахтар" позмагається з "Чорноморцем".
Завершиться тур у понеділок: "Дніпро-1" на домашній арені зіграє з "Кривбасом", а "Верес" у рідних стінах спробує здолати "Минай".
Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Відеотрансляції поєдинків "Динамо" – "Колос" та "Дніпро-1" – "Кривбас" будуть доступні у прямому ефірі на нашому сайті.
За чотири тури до кінця таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (64 очки). На другій позиції – "Динамо" (60). На третьому місці – "Кривбас" (54). Четверту сходинку посідає "Дніпро-1" (45).
У зоні прямого вильоту з УПЛ йдуть аутсайдери – "Минай" і "Металіст 1925" (по 19 очок). На участь у матчах плейоф за збереження прописки в елітному дивізіоні претендують "Оболонь" (22) і "Верес" (20).
Матчі 28-го туру УПЛ відбудуться 11 – 13 травня. На суботу, 11 травня, заплановане українське Класичне – "Шахтар" протистоятиме "Динамо".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
|Субота, 4 травня
|13:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|РУХ
|15:30
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ЛНЗ
|18:00
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|ВОРСКЛА
|Неділя, 5 травня
|13:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|ЗОРЯ
|15:30
|ДИНАМО
|_:_
|КОЛОС
|18:00
|ШАХТАР
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|Понеділок, 6 травня
|13:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|КРИВБАС
|18:00
|ВЕРЕС
|_:_
|МИНАЙ
Таблиця УПЛ після 26-го туру
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