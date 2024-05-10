УПЛ: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Шахтар" зіграє з "Динамо" і в разі перемоги достроково стане чемпіоном.

11 – 13 травня відбудуться матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

У суботу "Ворскла" прийме "Минай", "Оболонь" вдома зустрінеться з "Рухом", а в центральному поєдинку туру "Шахтар" у Львові протистоятиме "Динамо". У разі перемоги в Класичному донецький клуб достроково завоює чемпіонство.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Динамо".

В неділю "Олександрія" прийматиме "Дніпро-1", "Чорноморець" на своєму полі зіграє з "Металістом 1925", а "Кривбас" на домашній арені позмагається з "Поліссям".

Завершиться тур у понеділок: "Колос" прийме ЛНЗ, а "Зоря" поміряється силами з "Вересом".

Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

УПЛ: турнірне становище та розподіл місць у єврокубках на сезон-2024/25

За три тури до кінця таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (67 очок). На другій позиції – "Динамо" (63), яке також йде в зоні Ліги чемпіонів.

У зоні Ліги конференцій перебувають "Кривбас" (54) і "Дніпро-1" (48), які посідають третє та четверте місця відповідно. Боротьбу за потрапляння до єврокубків продовжують вести "Рух" (45) і "Полісся" (43).

У зоні прямого вильоту з УПЛ йдуть "Минай" (19 очок) і "Металіст 1925" (22). На участь у матчах плейоф за збереження прописки в елітному дивізіоні претендують "Оболонь" (25) і "Верес" (23).

Таблиця УПЛ після 27-го туру

Таблиця УПЛ після 27-го туру / Фото: flashscore.ua

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