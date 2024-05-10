УПЛ: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Шахтар" зіграє з "Динамо" і в разі перемоги достроково стане чемпіоном.
11 – 13 травня відбудуться матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
У суботу "Ворскла" прийме "Минай", "Оболонь" вдома зустрінеться з "Рухом", а в центральному поєдинку туру "Шахтар" у Львові протистоятиме "Динамо". У разі перемоги в Класичному донецький клуб достроково завоює чемпіонство.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Динамо".
В неділю "Олександрія" прийматиме "Дніпро-1", "Чорноморець" на своєму полі зіграє з "Металістом 1925", а "Кривбас" на домашній арені позмагається з "Поліссям".
Завершиться тур у понеділок: "Колос" прийме ЛНЗ, а "Зоря" поміряється силами з "Вересом".
Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
УПЛ: турнірне становище та розподіл місць у єврокубках на сезон-2024/25
За три тури до кінця таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (67 очок). На другій позиції – "Динамо" (63), яке також йде в зоні Ліги чемпіонів.
У зоні Ліги конференцій перебувають "Кривбас" (54) і "Дніпро-1" (48), які посідають третє та четверте місця відповідно. Боротьбу за потрапляння до єврокубків продовжують вести "Рух" (45) і "Полісся" (43).
У зоні прямого вильоту з УПЛ йдуть "Минай" (19 очок) і "Металіст 1925" (22). На участь у матчах плейоф за збереження прописки в елітному дивізіоні претендують "Оболонь" (25) і "Верес" (23).
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
|Субота, 11 травня
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|МИНАЙ
|15:30
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|РУХ
|18:00
|ШАХТАР
|_:_
|ДИНАМО
|Неділя, 12 травня
|13:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ДНІПРО-1
|15:30
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|18:00
|КРИВБАС
|_:_
|ПОЛІССЯ
|Понеділок, 13 травня
|15:30
|КОЛОС
|_:_
|ЛНЗ
|18:00
|ЗОРЯ
|_:_
|ВЕРЕС
Таблиця УПЛ після 27-го туру
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