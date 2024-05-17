УПЛ: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

На нашому сайті можна буде подивитися трансляції поєдинків "Динамо" – "Кривбас" та "Дніпро-1" – "Шахтар".
18 – 19 травня відбудуться матчі передостаннього, 29-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
У суботу "Динамо" у Києві прийматиме "Кривбас". На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Кривбас".
Решта сім поєдинків цього туру будуть зіграні в неділю. ЛНЗ позмагається із "Зорею", "Рух" зустрінеться з "Чорноморцем", "Ворскла" прийме "Оболонь", "Верес" зійдеться з "Олександрією", "Минай" зіграє з "Колосом", а "Металіст 1925" поміряється силами з "Поліссям".
Також цього дня "Шахтар" вже у статусі чемпіона поточного розіграшу чемпіонату України гостюватиме у "Дніпра-1". На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Дніпро-1" – "Шахтар".
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УПЛ: турнірне становище та розподіл місць у єврокубках на сезон-2024/25
За два тури до кінця таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (70 очок), який достроково виграв 15-те чемпіонство в історії. Донецький клуб наблизився за цим показником до "Динамо", яке залишається рекордсменом чемпіонату України з 16 виграними титулами.
На другій позиції уже точно фінішує "Динамо" (63 очки). Наступного сезону "гірники" та "біло-сині" представлять нашу країну в Лізі чемпіонів. Кияни стартуватимуть з другого відбіркового раунду, а донеччани щонайменше з раунду плейоф, або ж потраплять одразу до основної сітки, якщо мадридський "Реал" переможе дортмундську "Боруссію" у фіналі нинішньої ЛЧ.
Третю сходинку та бронзові медалі гарантував собі "Кривбас" (54 очки). Криворіжці розпочнуть євросезон з третього раунду кваліфікації Ліги Європи.
За четверте та п'яте місця, які дають путівки до Ліги конференцій, продовжують боротися "Дніпро-1" (48 очок), "Рух" (46) і "Полісся" (46). Четверта та п'ята команди УПЛ стартуватимуть з другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.
У зоні прямого вильоту з УПЛ йдуть "Минай" (22 очки) і "Металіст 1925" (22). На участь у матчах плейоф за збереження прописки в елітному дивізіоні претендують "Оболонь" (26) і "Верес" (24).
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
|Субота, 18 травня
|15:30
|ДИНАМО
|_:_
|КРИВБАС
|Неділя, 19 травня
|13:00
|ЛНЗ
|_:_
|ЗОРЯ
|15:30
|РУХ
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|15:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|15:30
|ВЕРЕС
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|15:30
|МИНАЙ
|_:_
|КОЛОС
|15:30
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|ПОЛІССЯ
|15:30
|ДНІПРО-1
|_:_
|ШАХТАР
Таблиця УПЛ після 28-го туру
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