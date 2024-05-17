УПЛ: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

На нашому сайті можна буде подивитися трансляції поєдинків "Динамо" – "Кривбас" та "Дніпро-1" – "Шахтар".

18 – 19 травня відбудуться матчі передостаннього, 29-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

У суботу "Динамо" у Києві прийматиме "Кривбас". На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Кривбас".

Решта сім поєдинків цього туру будуть зіграні в неділю. ЛНЗ позмагається із "Зорею", "Рух" зустрінеться з "Чорноморцем", "Ворскла" прийме "Оболонь", "Верес" зійдеться з "Олександрією", "Минай" зіграє з "Колосом", а "Металіст 1925" поміряється силами з "Поліссям".

Також цього дня "Шахтар" вже у статусі чемпіона поточного розіграшу чемпіонату України гостюватиме у "Дніпра-1". На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Дніпро-1" – "Шахтар".

Матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

УПЛ: турнірне становище та розподіл місць у єврокубках на сезон-2024/25

За два тури до кінця таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (70 очок), який достроково виграв 15-те чемпіонство в історії. Донецький клуб наблизився за цим показником до "Динамо", яке залишається рекордсменом чемпіонату України з 16 виграними титулами.

На другій позиції уже точно фінішує "Динамо" (63 очки). Наступного сезону "гірники" та "біло-сині" представлять нашу країну в Лізі чемпіонів. Кияни стартуватимуть з другого відбіркового раунду, а донеччани щонайменше з раунду плейоф, або ж потраплять одразу до основної сітки, якщо мадридський "Реал" переможе дортмундську "Боруссію" у фіналі нинішньої ЛЧ.

Третю сходинку та бронзові медалі гарантував собі "Кривбас" (54 очки). Криворіжці розпочнуть євросезон з третього раунду кваліфікації Ліги Європи.

За четверте та п'яте місця, які дають путівки до Ліги конференцій, продовжують боротися "Дніпро-1" (48 очок), "Рух" (46) і "Полісся" (46). Четверта та п'ята команди УПЛ стартуватимуть з другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

У зоні прямого вильоту з УПЛ йдуть "Минай" (22 очки) і "Металіст 1925" (22). На участь у матчах плейоф за збереження прописки в елітному дивізіоні претендують "Оболонь" (26) і "Верес" (24).

Таблиця УПЛ після 28-го туру

Таблиця УПЛ після 28-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

"Шахтар" переміг "Ворсклу" та здобув Кубок України з футболу

Збірна України з футболу оголосила заявку на товариські матчі перед Євро-2024

"Шахтар" обійшов "Динамо" за трофеями в історії незалежної України