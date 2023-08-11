УПЛ: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Поєдинок "Динамо" – "Металіст 1925" було перенесено на невизначений термін.

12 – 14 серпня відбудуться матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Відкриється він у суботу поєдинком "Чорноморець" – "Оболонь". Цього ж дня "Полісся" прийматиме "Рух", а "Колос" зустрінеться з "Вересом".

У неділю "Дніпро-1" зіграє з "Минаєм", "Ворскла" поміряється силами із "Зорею", а "Кривбас" протистоятиме ЛНЗ.

Завершиться тур у понеділок матчем між "Шахтарем" і "Олександрією".

Поєдинок "Динамо" – "Металіст 1925" перенесли на невизначений термін, аби кияни мали змогу краще підготуватися до матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти грецького "Аріса".

Після 2-го туру турнірну таблицю УПЛ очолюють "Динамо", "Рух" та "Олександрія", які набрали максимум очок (6) у двох стартових іграх.

Матчі 4-го туру УПЛ відбудуться 18 – 20 серпня.

У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Субота, 12 серпня 15:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ _:_ ОБОЛОНЬ 17:00 ПОЛІССЯ _:_ РУХ 17:00 КОЛОС _:_ ВЕРЕС Неділя, 13 серпня 13:00 МИНАЙ _:_ ДНІПРО-1 15:00 ВОРСКЛА _:_ ЗОРЯ 17:00 КРИВБАС _:_ ЛНЗ Понеділок, 14 серпня 17:00 ШАХТАР _:_ ОЛЕКСАНДРІЯ Перенесено ДИНАМО _:_ МЕТАЛІСТ 1925

Таблиця УПЛ після 2-го туру

Таблиця УПЛ після 2-го туру / Фото: flashscore.ua

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