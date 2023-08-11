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УПЛ: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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УПЛ: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

УПЛ / Фото: СК Дніпро-1

Поєдинок "Динамо" – "Металіст 1925" було перенесено на невизначений термін.

12 – 14 серпня відбудуться матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Відкриється він у суботу поєдинком "Чорноморець" – "Оболонь". Цього ж дня "Полісся" прийматиме "Рух", а "Колос" зустрінеться з "Вересом".

У неділю "Дніпро-1" зіграє з "Минаєм", "Ворскла" поміряється силами із "Зорею", а "Кривбас" протистоятиме ЛНЗ.

Завершиться тур у понеділок матчем між "Шахтарем" і "Олександрією".

Поєдинок "Динамо" – "Металіст 1925" перенесли на невизначений термін, аби кияни мали змогу краще підготуватися до матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти грецького "Аріса".

  • Після 2-го туру турнірну таблицю УПЛ очолюють "Динамо", "Рух" та "Олександрія", які набрали максимум очок (6) у двох стартових іграх.
  • Матчі 4-го туру УПЛ відбудуться 18 – 20 серпня.
  • У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
  • Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Субота, 12 серпня
15:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
17:00 ПОЛІССЯ Полісся _:_ Рух РУХ
17:00 КОЛОС Колос _:_ Верес ВЕРЕС
Неділя, 13 серпня
13:00 МИНАЙ Минай _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
15:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Зоря ЗОРЯ
17:00 КРИВБАС Кривбас _:_ ЛНЗ ЛНЗ
Понеділок, 14 серпня
17:00 ШАХТАР Шахтар _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
Перенесено
  ДИНАМО Динамо _:_ Металіст 1925 МЕТАЛІСТ 1925

Таблиця УПЛ після 2-го туру

Таблиця УПЛ після 2-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 2-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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