УПЛ: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Поєдинок "Динамо" – "Металіст 1925" було перенесено на невизначений термін.
12 – 14 серпня відбудуться матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Відкриється він у суботу поєдинком "Чорноморець" – "Оболонь". Цього ж дня "Полісся" прийматиме "Рух", а "Колос" зустрінеться з "Вересом".
У неділю "Дніпро-1" зіграє з "Минаєм", "Ворскла" поміряється силами із "Зорею", а "Кривбас" протистоятиме ЛНЗ.
Завершиться тур у понеділок матчем між "Шахтарем" і "Олександрією".
Поєдинок "Динамо" – "Металіст 1925" перенесли на невизначений термін, аби кияни мали змогу краще підготуватися до матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти грецького "Аріса".
- Після 2-го туру турнірну таблицю УПЛ очолюють "Динамо", "Рух" та "Олександрія", які набрали максимум очок (6) у двох стартових іграх.
- Матчі 4-го туру УПЛ відбудуться 18 – 20 серпня.
- У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Субота, 12 серпня
|15:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|17:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|РУХ
|17:00
|КОЛОС
|_:_
|ВЕРЕС
|Неділя, 13 серпня
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ДНІПРО-1
|15:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ЗОРЯ
|17:00
|КРИВБАС
|_:_
|ЛНЗ
|Понеділок, 14 серпня
|17:00
|ШАХТАР
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|Перенесено
|ДИНАМО
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
Таблиця УПЛ після 2-го туру
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