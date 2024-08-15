УПЛ: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

16-18 серпня будуть зіграні матчі третього туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Відкриється тур у п'ятницю поєдинком, у якому "Чорноморець" прийме "Колос". Цього ж дня "Ворскла" вдома протистоятиме "Оболоні".

У суботу "Зоря" зустрінеться з "Олександрією", "Полісся" на власному полі позмагається з "Інгульцем", а "Динамо" у Львові зіграє з "Карпатами".

Посеред тижня підопічні Олександра Шовковського на виїзді перемогли шотландський "Рейнджерс" і вийшли до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де за путівку до основної стадії найпрестижнішого єврокубка поборються з австрійським "Зальцбургом" – поєдинки відбудуться 21 і 27 серпня.

Завершиться третій тур УПЛ у неділю. "Кривбас" після матчу-відповіді 3-го відбіркового раунду Ліги Європи проти чеської "Вікторії" Пльзень завітає в гості до "Вереса". ЛНЗ у рідних стінах зійдеться з "Рухом", а "Шахтар", який минулого туру сенсаційно програв "Поліссю", проведе виїзний поєдинок з дебютантом елітного дивізіону "Лівим Берегом".

Матчі четвертого туру УПЛ заплановано на 24-26 серпня.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР П'ятниця, 16 серпня 15:30 ЧОРНОМОРЕЦЬ _:_ КОЛОС 18:00 ВОРСКЛА _:_ ОБОЛОНЬ Субота, 17 серпня 13:00 ЗОРЯ _:_ ОЛЕКСАНДРІЯ 15:30 ПОЛІССЯ _:_ ІНГУЛЕЦЬ 18:00 КАРПАТИ _:_ ДИНАМО Неділя, 18 серпня 15:30 ВЕРЕС _:_ КРИВБАС 15:30 ЛНЗ _:_ РУХ 18:00 ЛІВИЙ БЕРЕГ _:_ ШАХТАР

Таблиця УПЛ після 2-го туру

Таблиця УПЛ після 2-го туру / Фото: flashscore.ua

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