УПЛ: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 16 до 18 серпня.
16-18 серпня будуть зіграні матчі третього туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Відкриється тур у п'ятницю поєдинком, у якому "Чорноморець" прийме "Колос". Цього ж дня "Ворскла" вдома протистоятиме "Оболоні".
У суботу "Зоря" зустрінеться з "Олександрією", "Полісся" на власному полі позмагається з "Інгульцем", а "Динамо" у Львові зіграє з "Карпатами".
Посеред тижня підопічні Олександра Шовковського на виїзді перемогли шотландський "Рейнджерс" і вийшли до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де за путівку до основної стадії найпрестижнішого єврокубка поборються з австрійським "Зальцбургом" – поєдинки відбудуться 21 і 27 серпня.
Завершиться третій тур УПЛ у неділю. "Кривбас" після матчу-відповіді 3-го відбіркового раунду Ліги Європи проти чеської "Вікторії" Пльзень завітає в гості до "Вереса". ЛНЗ у рідних стінах зійдеться з "Рухом", а "Шахтар", який минулого туру сенсаційно програв "Поліссю", проведе виїзний поєдинок з дебютантом елітного дивізіону "Лівим Берегом".
Матчі четвертого туру УПЛ заплановано на 24-26 серпня.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|П'ятниця, 16 серпня
|15:30
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|КОЛОС
|18:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|Субота, 17 серпня
|13:00
|ЗОРЯ
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|15:30
|ПОЛІССЯ
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|18:00
|КАРПАТИ
|_:_
|ДИНАМО
|Неділя, 18 серпня
|15:30
|ВЕРЕС
|_:_
|КРИВБАС
|15:30
|ЛНЗ
|_:_
|РУХ
|18:00
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|_:_
|ШАХТАР
Таблиця УПЛ після 2-го туру
Читайте також:
Вікторія Пльзень – Кривбас: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь відбору Ліги Європи
Гольовий дебют Мбаппе: "Реал" без Луніна переміг "Аталанту" та завоював Суперкубок УЄФА (відео)
Гольовий "ляп" воротаря не завадив "Динамо" стартувати в УПЛ перемогою над "Вересом" (відео)