УПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

18 – 20 серпня відбудуться матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Розпочнеться він двома поєдинками у п'ятницю: черкаський ЛНЗ прийматиме житомирське "Полісся", а луганська "Зоря" поміряється силами з "Олександрією".

У суботу рівненський "Верес" на власному стадіоні зустрінеться з полтавською "Ворсклою", харківський "Металіст 1925" зіграє з "Минаєм", а львівський "Рух" зійдеться з ковалівським "Колосом".

Завершиться тур трьома матчами в неділю: "Дніпро-1" протистоятиме столичній "Оболоні", київське "Динамо" приїде в гості до одеського "Чорноморця", а донецький "Шахтар" проведе виїзну гру з криворізьким "Кривбасом".

Після 3-го туру таблицю УПЛ очолює "Рух" (9 очок). На другому та третьому місцях розташувалися "Колос" і "Шахтар" (по 7 балів), на четвертій позиції – "Динамо" (6 пунктів, гра в запасі).

Матчі 5-го туру УПЛ відбудуться 26 – 28 серпня.

У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР П'ятниця, 18 серпня 17:00 ЛНЗ _:_ ПОЛІССЯ 19:00 ЗОРЯ _:_ ОЛЕКСАНДРІЯ Субота, 19 серпня 15:00 ВЕРЕС _:_ ВОРСКЛА 17:00 МЕТАЛІСТ 1925 _:_ МИНАЙ 19:00 РУХ _:_ КОЛОС Неділя, 20 серпня 15:00 ДНІПРО-1 _:_ ОБОЛОНЬ 17:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ _:_ ДИНАМО 19:00 КРИВБАС _:_ ШАХТАР

Таблиця УПЛ після 3-го туру

Таблиця УПЛ після 3-го туру / Фото: flashscore.ua

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