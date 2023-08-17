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УПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Час на прочитання
2 хв
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УПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

УПЛ / Фото: ФК Шахтар

Поєдинки будуть зіграні упродовж трьох днів.

18 – 20 серпня відбудуться матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Розпочнеться він двома поєдинками у п'ятницю: черкаський ЛНЗ прийматиме житомирське "Полісся", а луганська "Зоря" поміряється силами з "Олександрією".

У суботу рівненський "Верес" на власному стадіоні зустрінеться з полтавською "Ворсклою", харківський "Металіст 1925" зіграє з "Минаєм", а львівський "Рух" зійдеться з ковалівським "Колосом".

Завершиться тур трьома матчами в неділю: "Дніпро-1" протистоятиме столичній "Оболоні", київське "Динамо" приїде в гості до одеського "Чорноморця", а донецький "Шахтар" проведе виїзну гру з криворізьким "Кривбасом".

  • Після 3-го туру таблицю УПЛ очолює "Рух" (9 очок). На другому та третьому місцях розташувалися "Колос" і "Шахтар" (по 7 балів), на четвертій позиції – "Динамо" (6 пунктів, гра в запасі).
  • Матчі 5-го туру УПЛ відбудуться 26 – 28 серпня.
  • У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
  • Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
П'ятниця, 18 серпня
17:00 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Полісся ПОЛІССЯ
19:00 ЗОРЯ Зоря _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
Субота, 19 серпня
15:00 ВЕРЕС Верес _:_ Ворскла ВОРСКЛА
17:00 МЕТАЛІСТ 1925 Металіст 1925 _:_ Минай МИНАЙ
19:00 РУХ Рух _:_ Колос КОЛОС
Неділя, 20 серпня
15:00 ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
17:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Динамо ДИНАМО
19:00 КРИВБАС Кривбас _:_ Шахтар ШАХТАР

Таблиця УПЛ після 3-го туру

Таблиця УПЛ після 3-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 3-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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