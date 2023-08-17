УПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Поєдинки будуть зіграні упродовж трьох днів.
18 – 20 серпня відбудуться матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Розпочнеться він двома поєдинками у п'ятницю: черкаський ЛНЗ прийматиме житомирське "Полісся", а луганська "Зоря" поміряється силами з "Олександрією".
У суботу рівненський "Верес" на власному стадіоні зустрінеться з полтавською "Ворсклою", харківський "Металіст 1925" зіграє з "Минаєм", а львівський "Рух" зійдеться з ковалівським "Колосом".
Завершиться тур трьома матчами в неділю: "Дніпро-1" протистоятиме столичній "Оболоні", київське "Динамо" приїде в гості до одеського "Чорноморця", а донецький "Шахтар" проведе виїзну гру з криворізьким "Кривбасом".
- Після 3-го туру таблицю УПЛ очолює "Рух" (9 очок). На другому та третьому місцях розташувалися "Колос" і "Шахтар" (по 7 балів), на четвертій позиції – "Динамо" (6 пунктів, гра в запасі).
- Матчі 5-го туру УПЛ відбудуться 26 – 28 серпня.
- У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|П'ятниця, 18 серпня
|17:00
|ЛНЗ
|_:_
|ПОЛІССЯ
|19:00
|ЗОРЯ
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|Субота, 19 серпня
|15:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ВОРСКЛА
|17:00
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|МИНАЙ
|19:00
|РУХ
|_:_
|КОЛОС
|Неділя, 20 серпня
|15:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|17:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ДИНАМО
|19:00
|КРИВБАС
|_:_
|ШАХТАР
Таблиця УПЛ після 3-го туру
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