УПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 24 до 26 серпня.
24-26 серпня будуть зіграні матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Відкриється тур у суботу поєдинком, у якому "Олександрія" прийме "Шахтар".
У неділю "Полісся" на власному полі зіграє проти "Оболоні", "Рух" вдома зустрінеться із "Зорею", а "Кривбас" після поразки від іспанського "Бетіса" в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій прийматиме "Інгулець".
Завершиться тур у понеділок. "Карпати" на виїзді поборються проти ЛНЗ, "Чорноморець" завітає в гості до "Лівого Берега", а "Колос" у рідних стінах зійдеться з "Вересом".
Матч "Динамо" – "Ворскла" було перенесено на пізніший термін через участь київського клубу в плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. У першій зустрічі підопічні Олександра Шовковського програли "Зальцбургу", поєдинок-відповідь відбудеться 27 серпня в Австрії.
Зазначимо, що матчі п'ятого туру УПЛ заплановано на 30 серпня – 1 вересня.
Матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Субота, 24 серпня
|13:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ШАХТАР
|Неділя, 25 серпня
|13:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|15:30
|РУХ
|_:_
|ЗОРЯ
|18:00
|КРИВБАС
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|Понеділок, 26 серпня
|13:00
|ЛНЗ
|_:_
|КАРПАТИ
|15:30
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|18:00
|КОЛОС
|_:_
|ВЕРЕС
|Перенесено
|ДИНАМО
|_:_
|ВОРСКЛА
Таблиця УПЛ після 3-го туру
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