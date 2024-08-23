УПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

24-26 серпня будуть зіграні матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Відкриється тур у суботу поєдинком, у якому "Олександрія" прийме "Шахтар".

У неділю "Полісся" на власному полі зіграє проти "Оболоні", "Рух" вдома зустрінеться із "Зорею", а "Кривбас" після поразки від іспанського "Бетіса" в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій прийматиме "Інгулець".

Завершиться тур у понеділок. "Карпати" на виїзді поборються проти ЛНЗ, "Чорноморець" завітає в гості до "Лівого Берега", а "Колос" у рідних стінах зійдеться з "Вересом".

Матч "Динамо" – "Ворскла" було перенесено на пізніший термін через участь київського клубу в плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. У першій зустрічі підопічні Олександра Шовковського програли "Зальцбургу", поєдинок-відповідь відбудеться 27 серпня в Австрії.

Зазначимо, що матчі п'ятого туру УПЛ заплановано на 30 серпня – 1 вересня.

Матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Субота, 24 серпня 13:00 ОЛЕКСАНДРІЯ _:_ ШАХТАР Неділя, 25 серпня 13:00 ПОЛІССЯ _:_ ОБОЛОНЬ 15:30 РУХ _:_ ЗОРЯ 18:00 КРИВБАС _:_ ІНГУЛЕЦЬ Понеділок, 26 серпня 13:00 ЛНЗ _:_ КАРПАТИ 15:30 ЛІВИЙ БЕРЕГ _:_ ЧОРНОМОРЕЦЬ 18:00 КОЛОС _:_ ВЕРЕС Перенесено ДИНАМО _:_ ВОРСКЛА

Таблиця УПЛ після 3-го туру

Таблиця УПЛ після 3-го туру / Фото: flashscore.ua

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