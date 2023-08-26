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УПЛ: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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УПЛ: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

УПЛ / Фото: СК Дніпро-1

Поєдинки "Дніпра-1" та "Динамо" було перенесено на невизначений термін.

26 – 28 серпня відбудуться матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

У суботу програму туру відкриє поєдинок ЛНЗ проти "Металіста 1925". Цього ж дня зустрінуться "Олександрія" та "Полісся". 

На неділю заплановано три матчі: "Зоря" зіграє з "Минаєм", "Шахтар" завітає в гості до "Колоса", а "Ворскла" прийматиме "Чорноморець".

Завершиться тур у понеділок поєдинком "Оболонь" – "Кривбас".

Зазначимо, що матчі "Рух" – "Дніпро-1" та "Динамо" – "Верес" було перенесено на невизначений термін через участь дніпровського і київського клубів у єврокубках.

  • Після 4-го туру таблицю УПЛ очолює "Рух" (10 очок). На другому місці розташувався "Чорноморець" (9 балів). Третю і четверту позиції ділять "Колос" і "Шахтар" (по 8 пунктів).
  • Матчі 6-го туру УПЛ відбудуться 1 – 3 вересня.
  • У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
  • Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
Субота, 26 серпня
15:00 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Металіст 1925 МЕТАЛІСТ 1925
17:00 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Полісся ПОЛІССЯ
Неділя, 27 серпня
13:00 МИНАЙ Минай _:_ Зоря ЗОРЯ
15:00 КОЛОС Колос _:_ Шахтар ШАХТАР
17:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
Понеділок, 28 серпня
17:00 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Кривбас КРИВБАС
Перенесено
  РУХ Рух _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
  ДИНАМО Динамо _:_ Верес ВЕРЕС

Таблиця УПЛ після 4-го туру

Таблиця УПЛ після 4-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 4-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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