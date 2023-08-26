УПЛ: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Поєдинки "Дніпра-1" та "Динамо" було перенесено на невизначений термін.
26 – 28 серпня відбудуться матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
У суботу програму туру відкриє поєдинок ЛНЗ проти "Металіста 1925". Цього ж дня зустрінуться "Олександрія" та "Полісся".
На неділю заплановано три матчі: "Зоря" зіграє з "Минаєм", "Шахтар" завітає в гості до "Колоса", а "Ворскла" прийматиме "Чорноморець".
Завершиться тур у понеділок поєдинком "Оболонь" – "Кривбас".
Зазначимо, що матчі "Рух" – "Дніпро-1" та "Динамо" – "Верес" було перенесено на невизначений термін через участь дніпровського і київського клубів у єврокубках.
- Після 4-го туру таблицю УПЛ очолює "Рух" (10 очок). На другому місці розташувався "Чорноморець" (9 балів). Третю і четверту позиції ділять "Колос" і "Шахтар" (по 8 пунктів).
- Матчі 6-го туру УПЛ відбудуться 1 – 3 вересня.
- У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Субота, 26 серпня
|15:00
|ЛНЗ
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|17:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ПОЛІССЯ
|Неділя, 27 серпня
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ЗОРЯ
|15:00
|КОЛОС
|_:_
|ШАХТАР
|17:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|Понеділок, 28 серпня
|17:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|КРИВБАС
|Перенесено
|РУХ
|_:_
|ДНІПРО-1
|ДИНАМО
|_:_
|ВЕРЕС
Таблиця УПЛ після 4-го туру
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