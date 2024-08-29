УПЛ: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 30 серпня до 1 вересня.
30 серпня – 1 вересня будуть зіграні матчі п'ятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Відкриється тур у п'ятницю поєдинком "Оболонь" – "Зоря". Також цього дня "Рух" прийматиме "Інгулець".
У суботу "Карпати" вдома зустрінуться з "Ворсклою", "Олександрія" на своєму полі позмагається з "Колосом", а "Полісся" завітає в гості до "Чорноморця".
Завершиться тур у неділю: "Верес" прийме "Лівий Берег", "Динамо" на власному стадіоні зіграє проти ЛНЗ, а "Шахтар" на виїзді зійдеться з "Кривбасом".
Зазначимо, що матчі шостого туру УПЛ відбудуться вже після міжнародної паузи, під час якої збірна України проведе перші поєдинки в Лізі націй-2024/25 з Албанією (7 вересня) та Чехією (10 вересня).
Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|П'ятниця, 30 серпня
|15:30
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ЗОРЯ
|18:00
|РУХ
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|Субота, 31 серпня
|13:00
|КАРПАТИ
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:30
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|КОЛОС
|18:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ПОЛІССЯ
|Неділя, 1 вересня
|13:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|15:30
|ДИНАМО
|_:_
|ЛНЗ
|18:00
|КРИВБАС
|_:_
|ШАХТАР
Таблиця УПЛ після 4-го туру
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