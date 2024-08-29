УПЛ: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 30 серпня до 1 вересня.

30 серпня – 1 вересня будуть зіграні матчі п'ятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Відкриється тур у п'ятницю поєдинком "Оболонь" – "Зоря". Також цього дня "Рух" прийматиме "Інгулець".

У суботу "Карпати" вдома зустрінуться з "Ворсклою", "Олександрія" на своєму полі позмагається з "Колосом", а "Полісся" завітає в гості до "Чорноморця".

Завершиться тур у неділю: "Верес" прийме "Лівий Берег", "Динамо" на власному стадіоні зіграє проти ЛНЗ, а "Шахтар" на виїзді зійдеться з "Кривбасом".

Зазначимо, що матчі шостого туру УПЛ відбудуться вже після міжнародної паузи, під час якої збірна України проведе перші поєдинки в Лізі націй-2024/25 з Албанією (7 вересня) та Чехією (10 вересня).

Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР П'ятниця, 30 серпня 15:30 ОБОЛОНЬ _:_ ЗОРЯ 18:00 РУХ _:_ ІНГУЛЕЦЬ Субота, 31 серпня 13:00 КАРПАТИ _:_ ВОРСКЛА 15:30 ОЛЕКСАНДРІЯ _:_ КОЛОС 18:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ _:_ ПОЛІССЯ Неділя, 1 вересня 13:00 ВЕРЕС _:_ ЛІВИЙ БЕРЕГ 15:30 ДИНАМО _:_ ЛНЗ 18:00 КРИВБАС _:_ ШАХТАР

Таблиця УПЛ після 4-го туру

Таблиця УПЛ після 4-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

"Динамо" та "Шахтар" дізналися суперників: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

Бетіс – Кривбас: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь відбору Ліги конференцій

"Динамо" зіграло внічию проти "Зальцбурга" та не вийшло до основної стадії Ліги чемпіонів (відео)