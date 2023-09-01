УПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Поєдинок "Зоря" – "Динамо" було перенесено на невизначений термін.

1 – 3 вересня відбудуться матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком "Верес" – "Чорноморець".

У суботу "Шахтар" зіграє з "Минаєм", "Полісся" прийматиме "Оболонь", а "Ворскла" зустрінеться з "Олександрією".

Завершиться тур трьома матчами у неділю: "Дніпро-1" протистоятиме ЛНЗ, "Колос" зійдеться з "Кривбасом", а "Рух" поміряється силами з "Металістом 1925".

Зазначимо, поєдинок "Зоря" – "Динамо" було перенесено на невизначений термін, оскільки ще 31 серпня обидва клуби грали в єврокубках, а вже 3 вересня збірна України розпочне підготовку до матчів відбору Євро-2024 проти Англії та Італії.

Після 5-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (11 очок). На другому місці розташувався "Рух" (10 балів). Третю і четверту позиції ділять "Полісся" і "Чорноморець" (по 9 пунктів).

Матчі 7-го туру УПЛ відбудуться після міжнародної паузи. Базова дата – 16 вересня.

У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР П'ятниця, 1 вересня 17:00 ВЕРЕС _:_ ЧОРНОМОРЕЦЬ Субота, 2 вересня 13:00 МИНАЙ _:_ ШАХТАР 15:00 ПОЛІССЯ _:_ ОБОЛОНЬ 17:00 ВОРСКЛА _:_ ОЛЕКСАНДРІЯ Неділя, 3 вересня 13:00 ДНІПРО-1 _:_ ЛНЗ 17:00 КОЛОС _:_ КРИВБАС 19:00 РУХ _:_ МЕТАЛІСТ 1925 Перенесено ЗОРЯ _:_ ДИНАМО

Таблиця УПЛ після 5-го туру

Таблиця УПЛ після 5-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

"Динамо" та "Шахтар" отримали суперників: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

Знову догравали удев'ятьох: "Дніпро-1" в екстратаймах програв боротьбу за Лігу конференцій (відео)

"Динамо" вдруге програло "Бешикташу" та попрощалося з єврокубками (відео)