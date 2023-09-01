УПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Поєдинок "Зоря" – "Динамо" було перенесено на невизначений термін.
1 – 3 вересня відбудуться матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком "Верес" – "Чорноморець".
У суботу "Шахтар" зіграє з "Минаєм", "Полісся" прийматиме "Оболонь", а "Ворскла" зустрінеться з "Олександрією".
Завершиться тур трьома матчами у неділю: "Дніпро-1" протистоятиме ЛНЗ, "Колос" зійдеться з "Кривбасом", а "Рух" поміряється силами з "Металістом 1925".
Зазначимо, поєдинок "Зоря" – "Динамо" було перенесено на невизначений термін, оскільки ще 31 серпня обидва клуби грали в єврокубках, а вже 3 вересня збірна України розпочне підготовку до матчів відбору Євро-2024 проти Англії та Італії.
- Після 5-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (11 очок). На другому місці розташувався "Рух" (10 балів). Третю і четверту позиції ділять "Полісся" і "Чорноморець" (по 9 пунктів).
- Матчі 7-го туру УПЛ відбудуться після міжнародної паузи. Базова дата – 16 вересня.
- У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|П'ятниця, 1 вересня
|17:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|Субота, 2 вересня
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ШАХТАР
|15:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|17:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|Неділя, 3 вересня
|13:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|ЛНЗ
|17:00
|КОЛОС
|_:_
|КРИВБАС
|19:00
|РУХ
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|Перенесено
|ЗОРЯ
|_:_
|ДИНАМО
Таблиця УПЛ після 5-го туру
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