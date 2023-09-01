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УПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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УПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

УПЛ / Фото: СК Дніпро-1

Поєдинок "Зоря" – "Динамо" було перенесено на невизначений термін.

1 – 3 вересня відбудуться матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком "Верес" – "Чорноморець".

У суботу "Шахтар" зіграє з "Минаєм", "Полісся" прийматиме "Оболонь", а "Ворскла" зустрінеться з "Олександрією".

Завершиться тур трьома матчами у неділю: "Дніпро-1" протистоятиме ЛНЗ, "Колос" зійдеться з "Кривбасом", а "Рух" поміряється силами з "Металістом 1925".

Зазначимо, поєдинок "Зоря" – "Динамо" було перенесено на невизначений термін, оскільки ще 31 серпня обидва клуби грали в єврокубках, а вже 3 вересня збірна України розпочне підготовку до матчів відбору Євро-2024 проти Англії та Італії.

  • Після 5-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (11 очок). На другому місці розташувався "Рух" (10 балів). Третю і четверту позиції ділять "Полісся" і "Чорноморець" (по 9 пунктів).
  • Матчі 7-го туру УПЛ відбудуться після міжнародної паузи. Базова дата – 16 вересня.
  • У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
  • Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
П'ятниця, 1 вересня
17:00 ВЕРЕС Верес _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
Субота, 2 вересня
13:00 МИНАЙ Минай _:_ Шахтар ШАХТАР
15:00 ПОЛІССЯ Полісся _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
17:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
Неділя, 3 вересня
13:00 ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ ЛНЗ ЛНЗ
17:00 КОЛОС Колос _:_ Кривбас КРИВБАС
19:00 РУХ Рух _:_ Металіст 1925 МЕТАЛІСТ 1925
Перенесено
  ЗОРЯ Зоря _:_ Динамо ДИНАМО

Таблиця УПЛ після 5-го туру

Таблиця УПЛ після 5-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 5-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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