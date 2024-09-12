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УПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Зоря" – "Динамо" / Фото: ФК Динамо Київ

Поєдинки відбудуться від 13 до 16 вересня.

13-16 вересня будуть зіграні матчі шостого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Відкриється тур у п'ятницю поєдинком, у якому "Оболонь" прийме "Олександрію".

У суботу "Чорноморець" зустрінеться з "Інгульцем", "Динамо" зіграє із "Зорею", а "Шахтар" позмагається з "Карпатами".

В неділю "Ворскла" прийме "Рух", "Кривбас" на виїзді зійдеться з "Лівим Берегом", а "Полісся" поміряється силами з "Вересом".

Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Колос" прийматиме ЛНЗ.

Зазначимо, що матчі сьомого туру УПЛ відбудуться 21-23 вересня.

Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
П'ятниця, 13 вересня
18:00 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
Субота, 14 вересня
13:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Інгулець ІНГУЛЕЦЬ
15:30 ЗОРЯ Зоря _:_ Динамо ДИНАМО
18:00 ШАХТАР Шахтар _:_ Карпати КАРПАТИ
Неділя, 15 вересня
13:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Рух РУХ
15:30 ЛІВИЙ БЕРЕГ Лівий Берег _:_ Кривбас КРИВБАС
18:00 ПОЛІССЯ Полісся _:_ Верес ВЕРЕС
Понеділок, 16 вересня
18:00 КОЛОС Колос _:_ ЛНЗ ЛНЗ

Таблиця УПЛ після 5-го туру

Таблиця УПЛ після 5-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 5-го туру / Фото: flashscore.ua

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