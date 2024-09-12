УПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 13 до 16 вересня.

13-16 вересня будуть зіграні матчі шостого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Відкриється тур у п'ятницю поєдинком, у якому "Оболонь" прийме "Олександрію".

У суботу "Чорноморець" зустрінеться з "Інгульцем", "Динамо" зіграє із "Зорею", а "Шахтар" позмагається з "Карпатами".

В неділю "Ворскла" прийме "Рух", "Кривбас" на виїзді зійдеться з "Лівим Берегом", а "Полісся" поміряється силами з "Вересом".

Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Колос" прийматиме ЛНЗ.

Зазначимо, що матчі сьомого туру УПЛ відбудуться 21-23 вересня.

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ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР П'ятниця, 13 вересня 18:00 ОБОЛОНЬ _:_ ОЛЕКСАНДРІЯ Субота, 14 вересня 13:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ _:_ ІНГУЛЕЦЬ 15:30 ЗОРЯ _:_ ДИНАМО 18:00 ШАХТАР _:_ КАРПАТИ Неділя, 15 вересня 13:00 ВОРСКЛА _:_ РУХ 15:30 ЛІВИЙ БЕРЕГ _:_ КРИВБАС 18:00 ПОЛІССЯ _:_ ВЕРЕС Понеділок, 16 вересня 18:00 КОЛОС _:_ ЛНЗ

Таблиця УПЛ після 5-го туру

Таблиця УПЛ після 5-го туру / Фото: flashscore.ua

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