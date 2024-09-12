УПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 13 до 16 вересня.
13-16 вересня будуть зіграні матчі шостого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Відкриється тур у п'ятницю поєдинком, у якому "Оболонь" прийме "Олександрію".
У суботу "Чорноморець" зустрінеться з "Інгульцем", "Динамо" зіграє із "Зорею", а "Шахтар" позмагається з "Карпатами".
В неділю "Ворскла" прийме "Рух", "Кривбас" на виїзді зійдеться з "Лівим Берегом", а "Полісся" поміряється силами з "Вересом".
Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Колос" прийматиме ЛНЗ.
Зазначимо, що матчі сьомого туру УПЛ відбудуться 21-23 вересня.
Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|П'ятниця, 13 вересня
|18:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|Субота, 14 вересня
|13:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|15:30
|ЗОРЯ
|_:_
|ДИНАМО
|18:00
|ШАХТАР
|_:_
|КАРПАТИ
|Неділя, 15 вересня
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|РУХ
|15:30
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|_:_
|КРИВБАС
|18:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|ВЕРЕС
|Понеділок, 16 вересня
|18:00
|КОЛОС
|_:_
|ЛНЗ
Таблиця УПЛ після 5-го туру
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