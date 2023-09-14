УПЛ: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Вітчизняна футбольна першість повертається після міжнародної паузи.
15 – 18 вересня відбудуться матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком "Металіст 1925" – "Зоря".
У суботу "Чорноморець" зустрінеться з "Поліссям", "Шахтар" зіграє проти "Оболоні", а "Олександрія" побореться з "Минаєм".
У неділю ЛНЗ прийме "Рух", "Дніпро-1" зійдеться з "Колосом", а "Кривбас" поміряється силами з "Вересом".
Завершиться тур у понеділок матчем між "Динамо" та "Ворсклою".
- Після 6-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (14 очок). На другому місці – Полісся" (12 балів). Далі розташувалися "Кривбас" і "Рух" (по 11 пунктів).
- Матчі 8-го туру УПЛ відбудуться 22 – 24 вересня.
- У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|П'ятниця, 15 вересня
|18:30
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|ЗОРЯ
|Субота, 16 вересня
|15:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ПОЛІССЯ
|17:00
|ШАХТАР
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|19:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|МИНАЙ
|Неділя, 17 вересня
|13:00
|ЛНЗ
|_:_
|РУХ
|15:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|КОЛОС
|17:00
|КРИВБАС
|_:_
|ВЕРЕС
|Понеділок, 18 вересня
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|ВОРСКЛА
Таблиця УПЛ після 6-го туру
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