УПЛ: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

15 – 18 вересня відбудуться матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком "Металіст 1925" – "Зоря".

У суботу "Чорноморець" зустрінеться з "Поліссям", "Шахтар" зіграє проти "Оболоні", а "Олександрія" побореться з "Минаєм".

У неділю ЛНЗ прийме "Рух", "Дніпро-1" зійдеться з "Колосом", а "Кривбас" поміряється силами з "Вересом".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Динамо" та "Ворсклою".

Після 6-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (14 очок). На другому місці – Полісся" (12 балів). Далі розташувалися "Кривбас" і "Рух" (по 11 пунктів).

Матчі 8-го туру УПЛ відбудуться 22 – 24 вересня.

У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

Таблиця УПЛ після 6-го туру

Таблиця УПЛ після 6-го туру / Фото: flashscore.ua

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