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УПЛ: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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УПЛ: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

УПЛ / Фото: СК Дніпро-1

Вітчизняна футбольна першість повертається після міжнародної паузи.

15 – 18 вересня відбудуться матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком "Металіст 1925" – "Зоря".

У суботу "Чорноморець" зустрінеться з "Поліссям", "Шахтар" зіграє проти "Оболоні", а "Олександрія" побореться з "Минаєм".

У неділю ЛНЗ прийме "Рух", "Дніпро-1" зійдеться з "Колосом", а "Кривбас" поміряється силами з "Вересом".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Динамо" та "Ворсклою".

  • Після 6-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (14 очок). На другому місці – Полісся" (12 балів). Далі розташувалися "Кривбас" і "Рух" (по 11 пунктів).
  • Матчі 8-го туру УПЛ відбудуться 22 – 24 вересня.
  • У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
  • Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
П'ятниця, 15 вересня
18:30 МЕТАЛІСТ 1925 Металіст 1925 _:_ Зоря ЗОРЯ
Субота, 16 вересня
15:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Полісся ПОЛІССЯ
17:00 ШАХТАР Шахтар _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
19:00 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Минай МИНАЙ
Неділя, 17 вересня
13:00 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Рух РУХ
15:00 ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ Колос КОЛОС
17:00 КРИВБАС Кривбас _:_ Верес ВЕРЕС
Понеділок, 18 вересня
17:00 ДИНАМО Динамо _:_ Ворскла ВОРСКЛА

Таблиця УПЛ після 6-го туру

Таблиця УПЛ після 6-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 6-го туру / Фото: flashscore.ua

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