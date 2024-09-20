УПЛ: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

21-23 вересня будуть зіграні матчі сьомого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

У суботу "Чорноморець" прийме "Карпати", "Олександрія" зустрінеться з "Лівим Берегом", а "Динамо" спробує обіграти "Рух".

В неділю "Верес" поміряється силами з "Інгульцем", "Кривбас" прийматиме "Ворсклу", а "Полісся" протистоятиме ЛНЗ.

Завершиться тур у понеділок: "Колос" позмагається із "Зорею", а "Шахтар" зіграє проти "Оболоні".

Зазначимо, що матчі восьмого туру УПЛ відбудуться 27-30 вересня.

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Таблиця УПЛ після 6-го туру

Таблиця УПЛ після 6-го туру / Фото: flashscore.ua

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