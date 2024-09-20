УПЛ: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 21 до 23 вересня.
21-23 вересня будуть зіграні матчі сьомого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
У суботу "Чорноморець" прийме "Карпати", "Олександрія" зустрінеться з "Лівим Берегом", а "Динамо" спробує обіграти "Рух".
В неділю "Верес" поміряється силами з "Інгульцем", "Кривбас" прийматиме "Ворсклу", а "Полісся" протистоятиме ЛНЗ.
Завершиться тур у понеділок: "Колос" позмагається із "Зорею", а "Шахтар" зіграє проти "Оболоні".
Зазначимо, що матчі восьмого туру УПЛ відбудуться 27-30 вересня.
Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Субота, 21 вересня
|13:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|КАРПАТИ
|15:30
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|18:00
|ДИНАМО
|_:_
|РУХ
|Неділя, 22 вересня
|13:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|15:30
|КРИВБАС
|_:_
|ВОРСКЛА
|18:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|ЛНЗ
|Понеділок, 23 вересня
|15:30
|КОЛОС
|_:_
|ЗОРЯ
|18:00
|ШАХТАР
|_:_
|ОБОЛОНЬ
Таблиця УПЛ після 6-го туру
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