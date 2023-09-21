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УПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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УПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

"Зоря" – "Дніпро-1" / Фото: СК Дніпро-1

У центральному поєдинку туру зустрінуться "Зоря" та "Дніпро-1".

22 – 24 вересня відбудуться матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинками "Оболонь" – "Верес" і "Олександрія" – "Чорноморець".

У суботу "Динамо" зіграє проти ЛНЗ, "Полісся" побореться з "Минаєм", "Ворскла" прийматиме "Кривбас" , а "Шахтар" протистоятиме "Руху".

Завершиться тур двома матчами в неділю. Центральним стане поєдинок між "Зорею" та "Дніпром-1". Також цього дня "Металіст 1925" поміряється силами з "Колосом".

  • Після 7-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (17 очок). На другому місці – "Кривбас" (14 балів). Далі розташувалися "Чорноморець" і "Полісся" (по 12 пунктів).
  • Матчі 9-го туру УПЛ відбудуться 30 вересня – 2 жовтня.
  • У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
  • Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
П'ятниця, 22 вересня
17:00 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Верес ВЕРЕС
19:00 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
Субота, 23 вересня
13:00 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Динамо ДИНАМО
15:00 ПОЛІССЯ Полісся _:_ Минай МИНАЙ
17:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Кривбас КРИВБАС
19:00 РУХ Рух _:_ Шахтар ШАХТАР
Неділя, 24 вересня
15:00 ЗОРЯ Зоря _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
17:00 МЕТАЛІСТ 1925 Металіст 1925 _:_ Колос КОЛОС

Таблиця УПЛ після 7-го туру

Таблиця УПЛ після 7-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 7-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
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