УПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

У центральному поєдинку туру зустрінуться "Зоря" та "Дніпро-1".
22 – 24 вересня відбудуться матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинками "Оболонь" – "Верес" і "Олександрія" – "Чорноморець".
У суботу "Динамо" зіграє проти ЛНЗ, "Полісся" побореться з "Минаєм", "Ворскла" прийматиме "Кривбас" , а "Шахтар" протистоятиме "Руху".
Завершиться тур двома матчами в неділю. Центральним стане поєдинок між "Зорею" та "Дніпром-1". Також цього дня "Металіст 1925" поміряється силами з "Колосом".
- Після 7-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (17 очок). На другому місці – "Кривбас" (14 балів). Далі розташувалися "Чорноморець" і "Полісся" (по 12 пунктів).
- Матчі 9-го туру УПЛ відбудуться 30 вересня – 2 жовтня.
- У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|П'ятниця, 22 вересня
|17:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ВЕРЕС
|19:00
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|Субота, 23 вересня
|13:00
|ЛНЗ
|_:_
|ДИНАМО
|15:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|МИНАЙ
|17:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|КРИВБАС
|19:00
|РУХ
|_:_
|ШАХТАР
|Неділя, 24 вересня
|15:00
|ЗОРЯ
|_:_
|ДНІПРО-1
|17:00
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|КОЛОС
Таблиця УПЛ після 7-го туру
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