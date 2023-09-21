УПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

У центральному поєдинку туру зустрінуться "Зоря" та "Дніпро-1".

22 – 24 вересня відбудуться матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинками "Оболонь" – "Верес" і "Олександрія" – "Чорноморець".

У суботу "Динамо" зіграє проти ЛНЗ, "Полісся" побореться з "Минаєм", "Ворскла" прийматиме "Кривбас" , а "Шахтар" протистоятиме "Руху".

Завершиться тур двома матчами в неділю. Центральним стане поєдинок між "Зорею" та "Дніпром-1". Також цього дня "Металіст 1925" поміряється силами з "Колосом".

Після 7-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (17 очок). На другому місці – "Кривбас" (14 балів). Далі розташувалися "Чорноморець" і "Полісся" (по 12 пунктів).

Матчі 9-го туру УПЛ відбудуться 30 вересня – 2 жовтня.

У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

Таблиця УПЛ після 7-го туру

Таблиця УПЛ після 7-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ліга чемпіонів: результати матчів 1-го туру групового етапу

Ліга Європи: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу