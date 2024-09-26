УПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 27 до 30 вересня.

27-30 вересня будуть зіграні матчі восьмого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Шахтар" на виїзді зустрінеться з "Вересом".

У суботу "Кривбас" прийме "Олександрію", ЛНЗ зіграє з "Чорноморцем", а "Карпати" протистоятимуть "Поліссю".

В неділю "Оболонь" позмагається з "Інгульцем", "Рух" поміряється силами з "Колосом", а "Динамо" завітає в гості до "Лівого Берега".

Завершиться тур у понеділок, коли "Зоря" зійдеться з "Ворсклою".

Зазначимо, що матчі дев'ятого туру УПЛ відбудуться 4-6 жовтня.

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Таблиця УПЛ після 7-го туру

Таблиця УПЛ після 7-го туру / Фото: flashscore.ua

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