УПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 27 до 30 вересня.
27-30 вересня будуть зіграні матчі восьмого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Шахтар" на виїзді зустрінеться з "Вересом".
У суботу "Кривбас" прийме "Олександрію", ЛНЗ зіграє з "Чорноморцем", а "Карпати" протистоятимуть "Поліссю".
В неділю "Оболонь" позмагається з "Інгульцем", "Рух" поміряється силами з "Колосом", а "Динамо" завітає в гості до "Лівого Берега".
Завершиться тур у понеділок, коли "Зоря" зійдеться з "Ворсклою".
Зазначимо, що матчі дев'ятого туру УПЛ відбудуться 4-6 жовтня.
Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|П'ятниця, 27 вересня
|18:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ШАХТАР
|Субота, 28 вересня
|13:00
|КРИВБАС
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|15:30
|ЛНЗ
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|18:00
|КАРПАТИ
|_:_
|ПОЛІССЯ
|Неділя, 29 вересня
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|15:30
|РУХ
|_:_
|КОЛОС
|18:00
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|_:_
|ДИНАМО
|Понеділок, 30 вересня
|18:00
|ЗОРЯ
|_:_
|ВОРСКЛА
Таблиця УПЛ після 7-го туру
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