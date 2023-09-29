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УПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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УПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського / Фото: ФК Динамо Київ

"Шахтар" поміряється силами з "Ворсклою", а "Динамо" спробує обіграти "Олександрію".

30 вересня – 2 жовтня відбудуться матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у суботу поєдинком між "Вересом" і ЛНЗ. Того ж дня "Шахтар" зіграє з "Ворсклою", а "Чорноморець" прийматиме "Зорю".

У неділю ігровий день розпочнеться матчем "Минай" – "Оболонь" , "Кривбас" прийме "Рух", "Колос" зустрінеться з "Поліссям", а "Динамо" після сенсаційного вильоту з Кубка України позмагається з "Олександрією".

Завершиться тур у понеділок поєдинком "Дніпра-1" проти "Металіста 1925".

  • Після 8-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (18 очок). На другому місці – "Кривбас" (17 балів). Далі розташувалися "Чорноморець" і "Полісся" (по 15 пунктів).
  • Матчі 10-го туру УПЛ відбудуться 6 – 8 жовтня.
  • У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
  • Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Субота, 30 вересня
15:00 ВЕРЕС Верес _:_ ЛНЗ ЛНЗ
17:00 ШАХТАР Шахтар _:_ Ворскла ВОРСКЛА
19:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Зоря ЗОРЯ
Неділя, 1 жовтня
13:00 МИНАЙ Минай _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
15:00 КРИВБАС Кривбас _:_ Рух РУХ
17:00 КОЛОС Колос _:_ Полісся ПОЛІССЯ
19:00 ДИНАМО Динамо _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
Понеділок, 2 жовтня
17:00 ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ Металіст 1925 МЕТАЛІСТ 1925

Таблиця УПЛ після 8-го туру

Таблиця УПЛ після 8-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 8-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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