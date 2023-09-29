УПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

"Шахтар" поміряється силами з "Ворсклою", а "Динамо" спробує обіграти "Олександрію".
30 вересня – 2 жовтня відбудуться матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру відкриється у суботу поєдинком між "Вересом" і ЛНЗ. Того ж дня "Шахтар" зіграє з "Ворсклою", а "Чорноморець" прийматиме "Зорю".
У неділю ігровий день розпочнеться матчем "Минай" – "Оболонь" , "Кривбас" прийме "Рух", "Колос" зустрінеться з "Поліссям", а "Динамо" після сенсаційного вильоту з Кубка України позмагається з "Олександрією".
Завершиться тур у понеділок поєдинком "Дніпра-1" проти "Металіста 1925".
- Після 8-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (18 очок). На другому місці – "Кривбас" (17 балів). Далі розташувалися "Чорноморець" і "Полісся" (по 15 пунктів).
- Матчі 10-го туру УПЛ відбудуться 6 – 8 жовтня.
- У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.
- Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Субота, 30 вересня
|15:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ЛНЗ
|17:00
|ШАХТАР
|_:_
|ВОРСКЛА
|19:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ЗОРЯ
|Неділя, 1 жовтня
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|15:00
|КРИВБАС
|_:_
|РУХ
|17:00
|КОЛОС
|_:_
|ПОЛІССЯ
|19:00
|ДИНАМО
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|Понеділок, 2 жовтня
|17:00
|ДНІПРО-1
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
Таблиця УПЛ після 8-го туру
Читайте також:
Кубок України з футболу: хто вийшов до 1/4 фіналу
Бундесліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Ла Ліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця