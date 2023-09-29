УПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

30 вересня – 2 жовтня відбудуться матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у суботу поєдинком між "Вересом" і ЛНЗ. Того ж дня "Шахтар" зіграє з "Ворсклою", а "Чорноморець" прийматиме "Зорю".

У неділю ігровий день розпочнеться матчем "Минай" – "Оболонь" , "Кривбас" прийме "Рух", "Колос" зустрінеться з "Поліссям", а "Динамо" після сенсаційного вильоту з Кубка України позмагається з "Олександрією".

Завершиться тур у понеділок поєдинком "Дніпра-1" проти "Металіста 1925".

Після 8-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (18 очок). На другому місці – "Кривбас" (17 балів). Далі розташувалися "Чорноморець" і "Полісся" (по 15 пунктів).

Матчі 10-го туру УПЛ відбудуться 6 – 8 жовтня.

У сезоні Прем'єр-ліги-2023/24 беруть участь 16 клубів, які змагаються у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого.

Новачками УПЛ-2023/24 стали "Полісся", "Оболонь" і ЛНЗ.

Таблиця УПЛ після 8-го туру

Таблиця УПЛ після 8-го туру / Фото: flashscore.ua

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