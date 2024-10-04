УПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку зійдуться "Динамо" та "Кривбас".

4-6 жовтня будуть зіграні матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю: "Чорноморець" прийме "Оболонь", а "Карпати" на своєму полі зустрінуться з "Інгульцем".

У суботу "Верес" позмагається із "Зорею", "Олександрія" прийматиме "Рух", а "Колос" зіграє проти "Лівого Берега".

Завершиться тур у неділю: "Полісся" зійдеться з "Ворсклою", "Шахтар" протистоятиме ЛНЗ, а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Динамо" та "Кривбас".

Зазначимо, що матчі десятого туру УПЛ відбудуться вже після міжнародної паузи, 18-21 жовтня.

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Таблиця УПЛ після 8-го туру

Таблиця УПЛ після 8-го туру / Фото: flashscore.ua

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