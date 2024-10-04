УПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку зійдуться "Динамо" та "Кривбас".
4-6 жовтня будуть зіграні матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю: "Чорноморець" прийме "Оболонь", а "Карпати" на своєму полі зустрінуться з "Інгульцем".
У суботу "Верес" позмагається із "Зорею", "Олександрія" прийматиме "Рух", а "Колос" зіграє проти "Лівого Берега".
Завершиться тур у неділю: "Полісся" зійдеться з "Ворсклою", "Шахтар" протистоятиме ЛНЗ, а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Динамо" та "Кривбас".
Зазначимо, що матчі десятого туру УПЛ відбудуться вже після міжнародної паузи, 18-21 жовтня.
Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|П'ятниця, 4 жовтня
|15:30
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|18:00
|КАРПАТИ
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|Субота, 5 жовтня
|13:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ЗОРЯ
|15:30
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|РУХ
|18:00
|КОЛОС
|_:_
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|Неділя, 6 жовтня
|13:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:30
|ШАХТАР
|_:_
|ЛНЗ
|18:00
|ДИНАМО
|_:_
|КРИВБАС
Таблиця УПЛ після 8-го туру
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