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УПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Кривбас" – "Динамо" / Фото: ФК Динамо Київ

У центральному поєдинку зійдуться "Динамо" та "Кривбас".

4-6 жовтня будуть зіграні матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю: "Чорноморець" прийме "Оболонь", а "Карпати" на своєму полі зустрінуться з "Інгульцем".

У суботу "Верес" позмагається із "Зорею", "Олександрія" прийматиме "Рух", а "Колос" зіграє проти "Лівого Берега".

Завершиться тур у неділю: "Полісся" зійдеться з "Ворсклою", "Шахтар" протистоятиме ЛНЗ, а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Динамо" та "Кривбас".

Зазначимо, що матчі десятого туру УПЛ відбудуться вже після міжнародної паузи, 18-21 жовтня.

Усі матчі чемпіонату України з футболу транслює у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
П'ятниця, 4 жовтня
15:30 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
18:00 КАРПАТИ Карпати _:_ Інгулець ІНГУЛЕЦЬ
Субота, 5 жовтня
13:00 ВЕРЕС Верес _:_ Зоря ЗОРЯ
15:30 ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Рух РУХ
18:00 КОЛОС Колос _:_ Лівий Берег ЛІВИЙ БЕРЕГ
Неділя, 6 жовтня
13:00 ПОЛІССЯ Полісся _:_ Ворскла ВОРСКЛА
15:30 ШАХТАР Шахтар _:_ ЛНЗ ЛНЗ
18:00 ДИНАМО Динамо _:_ Кривбас КРИВБАС

Таблиця УПЛ після 8-го туру

Таблиця УПЛ після 8-го туру / © flashscore.ua
Таблиця УПЛ після 8-го туру / Фото: flashscore.ua

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