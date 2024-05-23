УПЛ: розклад і результати матчів заключного туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Головна інтрига останнього туру – боротьба за виживання та путівки до Ліги конференцій.

24 – 25 травня відбудуться матчі заключного, 30-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між ЛНЗ і "Ворсклою".

Решта матчів останнього туру будуть зіграні у суботу, причому всі вони розпочнуться в однаковий час. "Металіст 1925" зійдеться з "Вересом, "Шахтар" позмагається з "Поліссям", "Динамо" зіграє з "Рухом", "Дніпро-1" протистоятиме "Чорноморцю", "Кривбас" прийме "Минай", "Оболонь" зустрінеться з "Олександрією", а "Зоря" поміряється силами з "Колосом".

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УПЛ: турнірне становище та розподіл місць у єврокубках на сезон-2024/25

За тур до кінця таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (71 очко), який достроково виграв 15-те чемпіонство в історії. Донецький клуб наблизився за цим показником до "Динамо", яке залишається рекордсменом чемпіонату України з 16 виграними титулами.

На другій позиції уже точно фінішує "Динамо" (66 очок). Наступного сезону "гірники" та "біло-сині" представлять нашу країну в Лізі чемпіонів. Кияни стартуватимуть з другого відбіркового раунду, а донеччани щонайменше з раунду плейоф, або ж потраплять одразу до основної сітки, якщо мадридський "Реал" переможе дортмундську "Боруссію" у фіналі нинішньої ЛЧ.

Третю сходинку та бронзові медалі гарантував собі "Кривбас" (54 очки). Криворіжці розпочнуть євросезон з третього раунду кваліфікації Ліги Європи.

За четверте та п'яте місця, які дають путівки до Ліги конференцій, продовжують боротися "Дніпро-1" (49 очок), "Рух" (49) і "Полісся" (47). Четверта та п'ята команди УПЛ стартуватимуть з другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

У зоні прямого вильоту з УПЛ йдуть "Минай" (25 очок) і "Металіст 1925" (23). На участь у матчах плейоф за збереження прописки в елітному дивізіоні претендують "Оболонь" (26) і "Верес" (25).

Таблиця УПЛ після 29-го туру

Таблиця УПЛ після 29-го туру / Фото: flashscore.ua

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