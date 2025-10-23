ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
1 хв

УПЛ: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків десятого туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – "Кривбас"

"Динамо" – "Кривбас" / © ФК Динамо Київ

Від 24 до 26 жовтня відбудуться матчі 10-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 24 жовтня: "Олександрія" прийме "Епіцентр", а "Верес" позмагається із "Зорею".

У суботу, 25 жовтня, "Металіст 1925" протистоятиме ЛНЗ, "Карпати" зустрінуться з "Рухом", а "Полісся" завітає у гості до "Оболоні".

У неділю, 26 жовтня, "Колос" побореться з "Полтавою", "Шахтар" зійдеться з "Кудрівкою", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Динамо" і "Кривбас".

На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Кривбас".

Розклад і результати матчів 10-го туру УПЛ

П'ятниця, 24 жовтня

15:30 "Олександрія" – "Епіцентр"

18:00 "Верес" – "Зоря"

Субота, 25 жовтня

13:00 "Металіст 1925" – ЛНЗ

15:30 "Карпати" – "Рух"

18:00 "Оболонь" – "Полісся"

Неділя, 26 жовтня

13:00 "Полтава" – "Колос"

15:30 "Шахтар" – "Кудрівка"

18:00 "Динамо" – "Кривбас"

Таблиця УПЛ після 9-го туру

Таблиця УПЛ після 9-го туру / © flashscore.ua

Таблиця УПЛ після 9-го туру / © flashscore.ua

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що збірна України піднялася в рейтингу ФІФА після перемог над Ісландією та Азербайджаном.

Дата публікації
Кількість переглядів
15
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie