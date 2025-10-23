- Дата публікації
УПЛ: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків десятого туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 24 до 26 жовтня відбудуться матчі 10-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 24 жовтня: "Олександрія" прийме "Епіцентр", а "Верес" позмагається із "Зорею".
У суботу, 25 жовтня, "Металіст 1925" протистоятиме ЛНЗ, "Карпати" зустрінуться з "Рухом", а "Полісся" завітає у гості до "Оболоні".
У неділю, 26 жовтня, "Колос" побореться з "Полтавою", "Шахтар" зійдеться з "Кудрівкою", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Динамо" і "Кривбас".
На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Кривбас".
Розклад і результати матчів 10-го туру УПЛ
П'ятниця, 24 жовтня
15:30 "Олександрія" – "Епіцентр"
18:00 "Верес" – "Зоря"
Субота, 25 жовтня
13:00 "Металіст 1925" – ЛНЗ
15:30 "Карпати" – "Рух"
18:00 "Оболонь" – "Полісся"
Неділя, 26 жовтня
13:00 "Полтава" – "Колос"
15:30 "Шахтар" – "Кудрівка"
18:00 "Динамо" – "Кривбас"
Таблиця УПЛ після 9-го туру
