УПЛ: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

"Динамо" – "Кривбас" / © ФК Динамо Київ

Від 24 до 26 жовтня відбудуться матчі 10-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 24 жовтня: "Олександрія" прийме "Епіцентр", а "Верес" позмагається із "Зорею".

У суботу, 25 жовтня, "Металіст 1925" протистоятиме ЛНЗ, "Карпати" зустрінуться з "Рухом", а "Полісся" завітає у гості до "Оболоні".

У неділю, 26 жовтня, "Колос" побореться з "Полтавою", "Шахтар" зійдеться з "Кудрівкою", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Динамо" і "Кривбас".

На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Кривбас".

Розклад і результати матчів 10-го туру УПЛ

П'ятниця, 24 жовтня

15:30 "Олександрія" – "Епіцентр"

18:00 "Верес" – "Зоря"

Субота, 25 жовтня

13:00 "Металіст 1925" – ЛНЗ

15:30 "Карпати" – "Рух"

18:00 "Оболонь" – "Полісся"

Неділя, 26 жовтня

13:00 "Полтава" – "Колос"

15:30 "Шахтар" – "Кудрівка"

18:00 "Динамо" – "Кривбас"

Таблиця УПЛ після 9-го туру

Таблиця УПЛ після 9-го туру / © flashscore.ua

