УПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків одинадцятого туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 31 жовтня до 3 листопада відбудуться матчі 11-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 31 жовтня: "Кудрівка" зіграє проти "Оболоні".
У суботу, 1 листопада, "Кривбас" прийме "Полтаву", "Колос" зустрінеться з "Олександрією", а "Епіцентр" позмагається з "Вересом".
У неділю, 2 листопада, "Зоря" поміряється силами з "Рухом", а в центральному поєдинку туру зійдуться "Шахтар" і "Динамо".
На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Динамо".
Завершиться тур у понеділок, 3 листопада: ЛНЗ побореться з "Карпатами", а "Полісся" прийматиме "Металіст 1925".
Розклад і результати матчів 11-го туру УПЛ
П'ятниця, 31 жовтня
18:00 "Кудрівка" – "Оболонь"
Субота, 1 листопада
13:00 "Кривбас" – "Полтава"
15:30 "Колос" – "Олександрія"
18:00 "Епіцентр" – "Верес"
Неділя, 2 листопада
15:30 "Зоря" – "Рух"
18:00 "Шахтар" – "Динамо"
Понеділок, 3 листопада
15:30 ЛНЗ – "Карпати"
18:00 "Полісся" – "Металіст 1925"
Таблиця УПЛ після 10-го туру
