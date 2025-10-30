ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
1 хв

УПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків одинадцятого туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Арда Туран і Олександр Шовковський

Арда Туран і Олександр Шовковський / © ФК Шахтар

Від 31 жовтня до 3 листопада відбудуться матчі 11-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 31 жовтня: "Кудрівка" зіграє проти "Оболоні".

У суботу, 1 листопада, "Кривбас" прийме "Полтаву", "Колос" зустрінеться з "Олександрією", а "Епіцентр" позмагається з "Вересом".

У неділю, 2 листопада, "Зоря" поміряється силами з "Рухом", а в центральному поєдинку туру зійдуться "Шахтар" і "Динамо".

На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Динамо".

Завершиться тур у понеділок, 3 листопада: ЛНЗ побореться з "Карпатами", а "Полісся" прийматиме "Металіст 1925".

Розклад і результати матчів 11-го туру УПЛ

П'ятниця, 31 жовтня

18:00 "Кудрівка" – "Оболонь"

Субота, 1 листопада

13:00 "Кривбас" – "Полтава"

15:30 "Колос" – "Олександрія"

18:00 "Епіцентр" – "Верес"

Неділя, 2 листопада

15:30 "Зоря" – "Рух"

18:00 "Шахтар" – "Динамо"

Понеділок, 3 листопада

15:30 ЛНЗ – "Карпати"

18:00 "Полісся" – "Металіст 1925"

Таблиця УПЛ після 10-го туру

Таблиця УПЛ після 10-го туру / © flashscore.ua

Таблиця УПЛ після 10-го туру / © flashscore.ua

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" здійснило камбек і вибило "Шахтар" з Кубка України.

Дата публікації
Кількість переглядів
11
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie