УПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Арда Туран і Олександр Шовковський / © ФК Шахтар

Від 31 жовтня до 3 листопада відбудуться матчі 11-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 31 жовтня: "Кудрівка" зіграє проти "Оболоні".

У суботу, 1 листопада, "Кривбас" прийме "Полтаву", "Колос" зустрінеться з "Олександрією", а "Епіцентр" позмагається з "Вересом".

У неділю, 2 листопада, "Зоря" поміряється силами з "Рухом", а в центральному поєдинку туру зійдуться "Шахтар" і "Динамо".

На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Динамо".

Завершиться тур у понеділок, 3 листопада: ЛНЗ побореться з "Карпатами", а "Полісся" прийматиме "Металіст 1925".

Розклад і результати матчів 11-го туру УПЛ

П'ятниця, 31 жовтня

18:00 "Кудрівка" – "Оболонь"

Субота, 1 листопада

13:00 "Кривбас" – "Полтава"

15:30 "Колос" – "Олександрія"

18:00 "Епіцентр" – "Верес"

Неділя, 2 листопада

15:30 "Зоря" – "Рух"

18:00 "Шахтар" – "Динамо"

Понеділок, 3 листопада

15:30 ЛНЗ – "Карпати"

18:00 "Полісся" – "Металіст 1925"

Таблиця УПЛ після 10-го туру

Таблиця УПЛ після 10-го туру / © flashscore.ua

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" здійснило камбек і вибило "Шахтар" з Кубка України.