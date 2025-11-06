УПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Уболівальники "Динамо" / © ФК Динамо Київ

Від 7 до 9 листопада відбудуться матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 7 листопада: "Епіцентр" зіграє проти "Оболоні", а "Кудрівка" позмагається з "Колосом".

У суботу, 8 листопада, "Металіст 1925" зустрінеться із "Зорею", "Верес" зійдеться з "Рухом", а "Карпати" приймуть "Кривбас".

У неділю, 9 листопада, "Олександрія" побореться з "Поліссям", "Динамо" прийматиме ЛНЗ, а "Шахтар" спробує обіграти "Полтаву".

На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – ЛНЗ.

Розклад і результати матчів 12-го туру УПЛ

П'ятниця, 7 листопада

15:30 "Епіцентр" – "Оболонь"

18:00 "Кудрівка" – "Колос"

Субота, 8 листопада

13:00 "Металіст 1925" – "Зоря"

15:30 "Верес" – "Рух"

18:00 "Карпати" – "Кривбас"

Неділя, 9 листопада

13:00 "Олександрія" – "Полісся"

15:30 "Динамо" – ЛНЗ

18:00 "Шахтар" – "Полтава"

Таблиця УПЛ після 11-го туру

Таблиця УПЛ після 11-го туру / © flashscore.ua

Раніше повідомлялося, що Ребров оголосив склад збірної України на вирішальні матчі відбору ЧС-2026.