ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
1 хв

УПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 13-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Уболівальники "Шахтаря"

Уболівальники "Шахтаря" / © ФК Шахтар

Від 21 до 24 листопада відбудуться матчі 13-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 21 листопада, коли ЛНЗ позмагається з "Полтавою".

У суботу, 22 листопада, "Карпати" приймуть "Металіст 1925", "Динамо" завітає у гості до "Колоса", а лідер чемпіонату "Шахтар" зіграє проти "Оболоні".

У неділю, 23 листопада, "Кривбас" зустрінеться з "Вересом", "Полісся" прийматиме "Епіцентр", а "Рух" побореться з "Кудрівкою".

Завершиться тур у понеділок, 24 листопада: "Зоря" поміряється силами з "Олександрією".

Розклад і результати матчів 13-го туру УПЛ

П'ятниця, 21 листопада

15:30 "Полтава" – ЛНЗ

Субота, 22 листопада

13:00 "Карпати" – "Металіст 1925"

15:30 "Колос" – "Динамо"

18:00 "Оболонь" – "Шахтар"

Неділя, 23 листопада

13:00 "Кривбас" – "Верес"

15:30 "Полісся" – "Епіцентр"

18:00 "Рух" – "Кудрівка"

Понеділок, 24 листопада

18:00 "Зоря" – "Олександрія"

Таблиця УПЛ після 12-го туру

Таблиця УПЛ після 12-го туру / © flashscore.ua

Таблиця УПЛ після 12-го туру / © flashscore.ua

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що визначилися всі можливі суперники збірної України у плейоф відбору на ЧС-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
71
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie