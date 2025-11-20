- Дата публікації
УПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 13-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 21 до 24 листопада відбудуться матчі 13-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 21 листопада, коли ЛНЗ позмагається з "Полтавою".
У суботу, 22 листопада, "Карпати" приймуть "Металіст 1925", "Динамо" завітає у гості до "Колоса", а лідер чемпіонату "Шахтар" зіграє проти "Оболоні".
У неділю, 23 листопада, "Кривбас" зустрінеться з "Вересом", "Полісся" прийматиме "Епіцентр", а "Рух" побореться з "Кудрівкою".
Завершиться тур у понеділок, 24 листопада: "Зоря" поміряється силами з "Олександрією".
Розклад і результати матчів 13-го туру УПЛ
П'ятниця, 21 листопада
15:30 "Полтава" – ЛНЗ
Субота, 22 листопада
13:00 "Карпати" – "Металіст 1925"
15:30 "Колос" – "Динамо"
18:00 "Оболонь" – "Шахтар"
Неділя, 23 листопада
13:00 "Кривбас" – "Верес"
15:30 "Полісся" – "Епіцентр"
18:00 "Рух" – "Кудрівка"
Понеділок, 24 листопада
18:00 "Зоря" – "Олександрія"
Таблиця УПЛ після 12-го туру
Раніше повідомлялося, що визначилися всі можливі суперники збірної України у плейоф відбору на ЧС-2026.