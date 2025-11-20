УПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Уболівальники "Шахтаря" / © ФК Шахтар

Від 21 до 24 листопада відбудуться матчі 13-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 21 листопада, коли ЛНЗ позмагається з "Полтавою".

У суботу, 22 листопада, "Карпати" приймуть "Металіст 1925", "Динамо" завітає у гості до "Колоса", а лідер чемпіонату "Шахтар" зіграє проти "Оболоні".

У неділю, 23 листопада, "Кривбас" зустрінеться з "Вересом", "Полісся" прийматиме "Епіцентр", а "Рух" побореться з "Кудрівкою".

Завершиться тур у понеділок, 24 листопада: "Зоря" поміряється силами з "Олександрією".

Розклад і результати матчів 13-го туру УПЛ

П'ятниця, 21 листопада

15:30 "Полтава" – ЛНЗ

Субота, 22 листопада

13:00 "Карпати" – "Металіст 1925"

15:30 "Колос" – "Динамо"

18:00 "Оболонь" – "Шахтар"

Неділя, 23 листопада

13:00 "Кривбас" – "Верес"

15:30 "Полісся" – "Епіцентр"

18:00 "Рух" – "Кудрівка"

Понеділок, 24 листопада

18:00 "Зоря" – "Олександрія"

Таблиця УПЛ після 12-го туру

Таблиця УПЛ після 12-го туру / © flashscore.ua

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

