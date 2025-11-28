- Дата публікації
УПЛ: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 14-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 28 листопада до 1 грудня відбудуться матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 28 листопада, коли "Колос" завітає у гості до "Оболоні".
У суботу, 29 листопада, ЛНЗ прийме "Кудрівку", а "Верес" зустрінеться з "Карпатами".
У неділю, 30 листопада, "Олександрія" позмагається з "Рухом", "Металіст 1925" поміряється силами з "Епіцентром", а "Полісся" прийматиме "Зорю".
Завершиться тур у понеділок, 1 грудня: "Динамо" в першому матчі після звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера прийме "Полтаву", а лідер чемпіонату "Шахтар" в центральному поєдинку туру зійдеться з "Кривбасом".
На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Полтава".
Розклад і результати матчів 14-го туру УПЛ
П'ятниця, 28 листопада
18:00 "Оболонь" – "Колос"
Субота, 29 листопада
15:30 ЛНЗ – "Кудрівка"
18:00 "Верес" – "Карпати"
Неділя, 30 листопада
13:00 "Олександрія" – "Рух"
15:30 "Епіцентр" – "Металіст 1925"
18:00 "Полісся" – "Зоря"
Понеділок, 1 грудня
15:30 "Динамо" – "Полтава"
18:00 "Шахтар" – "Кривбас"
Таблиця УПЛ після 13-го туру
