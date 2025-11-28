УПЛ: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

Від 28 листопада до 1 грудня відбудуться матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 28 листопада, коли "Колос" завітає у гості до "Оболоні".

У суботу, 29 листопада, ЛНЗ прийме "Кудрівку", а "Верес" зустрінеться з "Карпатами".

У неділю, 30 листопада, "Олександрія" позмагається з "Рухом", "Металіст 1925" поміряється силами з "Епіцентром", а "Полісся" прийматиме "Зорю".

Завершиться тур у понеділок, 1 грудня: "Динамо" в першому матчі після звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера прийме "Полтаву", а лідер чемпіонату "Шахтар" в центральному поєдинку туру зійдеться з "Кривбасом".

На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Полтава".

Розклад і результати матчів 14-го туру УПЛ

П'ятниця, 28 листопада

18:00 "Оболонь" – "Колос"

Субота, 29 листопада

15:30 ЛНЗ – "Кудрівка"

18:00 "Верес" – "Карпати"

Неділя, 30 листопада

13:00 "Олександрія" – "Рух"

15:30 "Епіцентр" – "Металіст 1925"

18:00 "Полісся" – "Зоря"

Понеділок, 1 грудня

15:30 "Динамо" – "Полтава"

18:00 "Шахтар" – "Кривбас"

Таблиця УПЛ після 13-го туру

Таблиця УПЛ після 13-го туру / © flashscore.ua

