УПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

"Карпати" Львів / © ФК Карпати

Від 5 до 8 грудня відбудуться матчі 15-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 5 грудня, коли "Зоря" позмагається з "Карпатами".

У суботу, 6 грудня, ЛНЗ прийме "Оболонь", "Шахтар" зустрінеться з "Колосом", а "Динамо" в поєдинку з "Кудрівкою" спробує перервати свою чотириматчеву серію поразок в УПЛ, яка є клубним антирекордом.

У неділю, 7 грудня, "Кривбас" прийме "Олександрію", "Металіст 1925" зійдеться з "Вересом", а "Полісся" побореться з "Рухом".

Завершиться тур у понеділок, 8 грудня: "Полтава" після сенсаційної перемоги над "Динамо" поміряється силами з "Епіцентром".

Розклад і результати матчів 15-го туру УПЛ

П'ятниця, 5 грудня

18:00 "Зоря" – "Карпати"

Субота, 6 грудня

13:00 ЛНЗ – "Оболонь"

15:30 "Колос" – "Шахтар"

18:00 "Кудрівка" – "Динамо"

Неділя, 7 грудня

13:00 "Кривбас" – "Олександрія"

15:30 "Металіст 1925" – "Верес"

18:00 "Рух" – "Полісся"

Понеділок, 8 грудня

15:30 "Полтава" – "Епіцентр"

Таблиця УПЛ після 14-го туру

Таблиця УПЛ після 14-го туру / © flashscore.ua

