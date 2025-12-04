- Дата публікації
УПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 15-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 5 до 8 грудня відбудуться матчі 15-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 5 грудня, коли "Зоря" позмагається з "Карпатами".
У суботу, 6 грудня, ЛНЗ прийме "Оболонь", "Шахтар" зустрінеться з "Колосом", а "Динамо" в поєдинку з "Кудрівкою" спробує перервати свою чотириматчеву серію поразок в УПЛ, яка є клубним антирекордом.
У неділю, 7 грудня, "Кривбас" прийме "Олександрію", "Металіст 1925" зійдеться з "Вересом", а "Полісся" побореться з "Рухом".
Завершиться тур у понеділок, 8 грудня: "Полтава" після сенсаційної перемоги над "Динамо" поміряється силами з "Епіцентром".
Розклад і результати матчів 15-го туру УПЛ
П'ятниця, 5 грудня
18:00 "Зоря" – "Карпати"
Субота, 6 грудня
13:00 ЛНЗ – "Оболонь"
15:30 "Колос" – "Шахтар"
18:00 "Кудрівка" – "Динамо"
Неділя, 7 грудня
13:00 "Кривбас" – "Олександрія"
15:30 "Металіст 1925" – "Верес"
18:00 "Рух" – "Полісся"
Понеділок, 8 грудня
15:30 "Полтава" – "Епіцентр"
Таблиця УПЛ після 14-го туру
