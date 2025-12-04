ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

УПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 15-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Карпати" Львів

"Карпати" Львів / © ФК Карпати

Від 5 до 8 грудня відбудуться матчі 15-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 5 грудня, коли "Зоря" позмагається з "Карпатами".

У суботу, 6 грудня, ЛНЗ прийме "Оболонь", "Шахтар" зустрінеться з "Колосом", а "Динамо" в поєдинку з "Кудрівкою" спробує перервати свою чотириматчеву серію поразок в УПЛ, яка є клубним антирекордом.

У неділю, 7 грудня, "Кривбас" прийме "Олександрію", "Металіст 1925" зійдеться з "Вересом", а "Полісся" побореться з "Рухом".

Завершиться тур у понеділок, 8 грудня: "Полтава" після сенсаційної перемоги над "Динамо" поміряється силами з "Епіцентром".

Розклад і результати матчів 15-го туру УПЛ

П'ятниця, 5 грудня

18:00 "Зоря" – "Карпати"

Субота, 6 грудня

13:00 ЛНЗ – "Оболонь"

15:30 "Колос" – "Шахтар"

18:00 "Кудрівка" – "Динамо"

Неділя, 7 грудня

13:00 "Кривбас" – "Олександрія"

15:30 "Металіст 1925" – "Верес"

18:00 "Рух" – "Полісся"

Понеділок, 8 грудня

15:30 "Полтава" – "Епіцентр"

Таблиця УПЛ після 14-го туру

Таблиця УПЛ після 14-го туру / © flashscore.ua

Таблиця УПЛ після 14-го туру / © flashscore.ua

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу.

Також ми розповідали, що ТЦК мобілізував відомого ексфутболіста "Динамо" та збірної України.

Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie